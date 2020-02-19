Суд обязал НАБУ открыть дело против Нефедова: детали

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело против Максима Нефедова. Экс-заместитель министра экономики, а ныне глава Гостаможни может быть причастен к нанесению ущерба государству на сумму 40 миллионов гривен.

О том, что НАБУ будет проверять, не брал ли Нефедов взятки, свидетельствует постановление Высшего антикоррупционного суда.

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Согласно документу, 23 января 2020 года НАБУ получило заявление о возможном правонарушении группы людей. Ее якобы возглавлял экс-заместитель министра экономического развития, а теперь глава таможни Украины Максим Нефедов.

Как информирует неназванный заявитель, группа людей, вероятно, систематически брала взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины. Делалось это на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков. В результате таких действий государство якобы понесло убытки на сумму более 40 миллионов гривен.

Заявитель сначала подал эту информацию в НАБУ. Однако там отказались открывать производство. Поэтому он обратился в Высший антикоррупционный суд, и обязал бюро открыть дело против Нефедова.

Сам Нефедов считает это дело инициативой недоброжелателей. Об этом он заявил в комментарии "РБК-Украина". "Вижу, что вообще никакого компромата не могут нарыть на меня контрабандисты. Остаются им только видео с моими танцами. Вот кто-то написал кляузу, которую НАБУ отказалось приниматьиз-за явного фейка, а потом через суд обязал внести в ЕРДР", – добавил Нефедов.

Обратите внимание! В течение 2015 – 2019 годов Максим Нефедов работал первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины. В июне 2019 года он выиграл конкурс на должность главы новой Государственной таможенной службы.