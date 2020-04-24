Максима Нефедова назначили главой таможенной службы: что о нем известно
Кабинет Министров уволил Максима Нефедова с должности председателя Государственной таможенной службы 24 апреля. Он занимал эту должность более 9 месяцев.
Биография Максима Нефедова
Нефедов родился в Киеве. В 2005 году с отличием окончил Киевский национальный университет имени Шевченко по специальности экономическая теория.
Читайте также: Как таможенники зарабатывают на честных предпринимателях: новая схема
Карьера
- Был первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины. В министерстве он отвечал за реформу публичных закупок, в частности внедрение электронных тендеров в рамках проекта ProZorro.
- До назначения в правительство был директором украинского офиса фонда прямых инвестиций Icon Private Equity. Также Нефедов был руководителем общественной организации "Центр развития цифровой экономики".
- Именно Максим Нефедов 25 июня победил в финале конкурса на пост главы Государственной таможенной службы. Вместе с ним в завершающем этапе отбора принимали участие Евгений Гармаш и Андрей Саварец.
- По результатам оценки конкурсная комиссия рекомендовала Кабинету министров назначить на эту должность именно Нефедова. Свое решение Кабмин принял 5 июля 2019 года.
Скандалы с участием Нефедова
- В начале декабря 2019 года председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов посетил элитный киевский клуб Queen. В сеть слили видео, на котором чиновник развлекается в кругу полуголых девушек в эротических масках.
- 4 марта Национальное антикоррупционное бюро открыло дело о возможной коррупции со стороны экс-главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Он может быть причастным к нанесению ущерба государству на сумму 40 миллионов гривен.
- Ранее открыть дело против Нефедова обязал НАБУ Высший Антикоррупционный суд.
- Также Нефедов засветился в скандале по экспорту масок в Испанию.
- Впоследствии СМИ сообщили, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Нефедова. Его обвиняют по статье "Служебная халатность".
- Гостаможслужба обнародовала изображение нового герба ведомства. Именно за его разработку в офисе ДМС проводили обыски сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 16:48 Военные знали о планировании пожаров на складах боеприпасов в Калиновке и Балаклее, – комиссия
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии