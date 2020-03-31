ГБР открыло дело против Нефедова, – СМИ
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Его обвиняют по статье "Служебная халатность".
Об этом сообщили в "Цензор.НЕТ" со ссылкой на собственные источники.
Важно Скандальный экспорт масок в Испанию: против таможенников открыли производство
Производство касается скандального экспорта медицинских масок из Украины в Испанию. Ранее против работников киевской таможни уже открыли дело.
Нефедова обвиняют в служебной халатности, наказание по этой статье – штраф 850 гривен или 5 лет тюрьмы.
Что известно об экспорте масок в Испанию: главное
- 23 марта появилась информация, что из Украины в Испанию вывезли две партии медицинских масок украинского производства. К тому же, цена на них была существенно занижена. Это сделали, чтобы уклониться от уплаты таможенных платежей. Схему якобы помогли провернуть работники Киевской таможни.
- Ранее глава Гостаможни Максим Нефедов заявил, что маски ввезли в Испанию еще до запрета правительством экспорта медицинских товаров и лекарственных средств.
- Нефедов заявил, что вывоз медицинских масок – это не импорт, а экспорт, поэтому эти платежи таможня не проверяет. Он добавил, что проверку и оформление платежей Украинская таможня осуществляет только по товарам, которые завозят в Украину.
Что запретили вывозить из Украины
- Водонепроницаемые лабораторные костюмы;
- перчатки из других полимерных материалов;
- перчатки медицинские (стерильные неталькованные нитриловые);
- перчатки неопудренные из нитрила;
- халат изоляционный медицинский одноразовый;
- маски медицинские;
- очки защитные;
- щиток защитный;
- респиратор класса защиты не ниже FFP2.
Как использовать маску во время эпидемии коронавируса / Инфографика 24 канала
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