ГБР открыло дело против Нефедова, – СМИ

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Его обвиняют по статье "Служебная халатность".

Об этом сообщили в "Цензор.НЕТ" со ссылкой на собственные источники.

Важно Скандальный экспорт масок в Испанию: против таможенников открыли производство

Производство касается скандального экспорта медицинских масок из Украины в Испанию. Ранее против работников киевской таможни уже открыли дело.

Нефедова обвиняют в служебной халатности, наказание по этой статье – штраф 850 гривен или 5 лет тюрьмы.

Что известно об экспорте масок в Испанию: главное

23 марта появилась информация, что из Украины в Испанию вывезли две партии медицинских масок украинского производства. К тому же, цена на них была существенно занижена . Это сделали, чтобы уклониться от уплаты таможенных платежей. Схему якобы помогли провернуть работники Киевской таможни.

. Это сделали, чтобы уклониться от уплаты таможенных платежей. Схему якобы помогли провернуть работники Киевской таможни. Ранее глава Гостаможни Максим Нефедов заявил, что маски ввезли в Испанию еще до запрета правительством экспорта медицинских товаров и лекарственных средств.

экспорта медицинских товаров и лекарственных средств. Нефедов заявил, что вывоз медицинских масок – это не импорт, а экспорт, поэтому эти платежи таможня не проверяет. Он добавил, что проверку и оформление платежей Украинская таможня осуществляет только по товарам, которые завозят в Украину.

Что запретили вывозить из Украины

Водонепроницаемые лабораторные костюмы;

перчатки из других полимерных материалов;

перчатки медицинские (стерильные неталькованные нитриловые);

перчатки неопудренные из нитрила;

халат изоляционный медицинский одноразовый;

маски медицинские;

очки защитные;

щиток защитный;

респиратор класса защиты не ниже FFP2.



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