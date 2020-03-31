00:30
1 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      ГБР открыло дело против Нефедова, – СМИ

      - Читати новину українською
      Нефедова обвиняют в служебной халатности / Пресс-служба Кабмина

      Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Его обвиняют по статье "Служебная халатность".

      Об этом сообщили в "Цензор.НЕТ" со ссылкой на собственные источники.

      Важно Скандальный экспорт масок в Испанию: против таможенников открыли производство

      Производство касается скандального экспорта медицинских масок из Украины в Испанию. Ранее против работников киевской таможни уже открыли дело.

      Нефедова обвиняют в служебной халатности, наказание по этой статье – штраф 850 гривен или 5 лет тюрьмы.

      Что известно об экспорте масок в Испанию: главное

      • 23 марта появилась информация, что из Украины в Испанию вывезли две партии медицинских масок украинского производства. К тому же, цена на них была существенно занижена. Это сделали, чтобы уклониться от уплаты таможенных платежей. Схему якобы помогли провернуть работники Киевской таможни.
      • Ранее глава Гостаможни Максим Нефедов заявил, что маски ввезли в Испанию еще до запрета правительством экспорта медицинских товаров и лекарственных средств.
      • Нефедов заявил, что вывоз медицинских масок – это не импорт, а экспорт, поэтому эти платежи таможня не проверяет. Он добавил, что проверку и оформление платежей Украинская таможня осуществляет только по товарам, которые завозят в Украину.

      Что запретили вывозить из Украины

      • Водонепроницаемые лабораторные костюмы;
      • перчатки из других полимерных материалов;
      • перчатки медицинские (стерильные неталькованные нитриловые);
      • перчатки неопудренные из нитрила;
      • халат изоляционный медицинский одноразовый;
      • маски медицинские;
      • очки защитные;
      • щиток защитный;
      • респиратор класса защиты не ниже FFP2.

      Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу
      Как использовать маску во время эпидемии коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Законодательство Скандал Максим Нефедов Экспорт Государственная таможенная служба
      Комментарии

      Читайте также

      31 марта , 19:37 В ДТП погиб экс-владелец банка "Аваль" Федор Шпиг, – СМИ
      Новини України 11503
      31 марта , 17:35 В Винницкой области подтвердили 36 случаев коронавируса
      Лікування 15438
      31 марта , 23:00 Зеленский уйдет, а Коломойский будет всегда: депутатам угрожали из-за закона о банках
      Новини України 3073
      31 марта , 19:15 Что изменится в апреле: надбавки к пенсиям, 2 этап медреформы, карантин и налоговые каникулы
      Новини України 3820
      31 марта , 18:01 Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
      Food and Drinks 108597
      31 марта , 22:41 От коронавируса в Украине умерли уже 17 человек
      Лікування 16124
      31 марта , 20:44 Трудно говорить о коррупции, когда со всех сторон репрессии, – Лерос о молчании "слуг народа"
      Новини України 5033
      сегодня , 00:25 Новости о коронавирусе 31 марта: в мире свыше 850 000 случаев, карантин могут продлить
      Новини України 8073
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      31 марта , 19:40 Коронавирус и кризис: повлияет ли пандемия COVID-19 на ход медреформы
      Світлана Попова
      31 марта , 18:36 Коронавирус и букмекеры: ставки на гречку, Путина, Годзиллу и Винника
      31 марта , 18:49 В сеть попали концепты новой линейки вин Villa Krim
      Ліза Астахова
      Залиште відгук