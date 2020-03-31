ДБР відкрило справу проти Нефьодова, – ЗМІ
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти голови Державної митної служби Максима Нефьодова. Його звинувачують за статтею "Службова недбалість".
Про це повідомили у "Цензор.НЕТ" з посиланням на власні джерела.
Важливо Скандальний експорт масок в Іспанію: проти митників відкрили провадження
Провадження стосується скандального експорту медичних масок з України в Іспанію. Раніше проти працівників київської митниці вже відкрили справу.
Нефьодова звинувачують у службовій недбалості, покарання за цією статтею – штраф 850 гривень, або ж 5 років в'язниці.
Що відомо про експорт масок в Іспанію: головне
- 23 березня з'явилася інформація, що з України до Іспанії вивезли дві партії медичних масок українського виробництва. До того ж, ціна на них була суттєво занижена. Це зробили, аби ухилитися від сплати митних платежів. Схему нібито допомогли провернути працівники Київської митниці.
- Раніше голова Держмитниці Максим Нефьодов заявив, що маски ввезли в Іспанію ще до заборони урядом експорту медичних товарів та лікарських засобів.
- Нефьодов заявив, що вивезення медичних масок – це не імпорт, а експорт, тому ці платежі митниця не перевіряє. Він додав, що перевірку й оформлення платежів українська митниця здійснює лише до товарів, які завозять в Україну.
Що заборонили вивозити з України
- Водонепроникні лабораторні костюми;
- рукавички із інших полімерних матеріалів;
- рукавички медичні (нестерильні нетальковані нітрилові);
- рукавички неопудрені з нітрилу;
- халат ізоляційний медичний одноразовий;
- маски медичні;
- окуляри захисні;
- щиток захисний;
- респіратор класу захисту не нижче FFP2.
Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв31 березня , 18:01
-
Британець одягав костюм куща, щоб гуляти на вулиці у карантин: кумедне відео31 березня , 19:42
-
Зеленський піде, а Коломойський буде завжди: депутатам погрожували через закон про банки31 березня , 22:54
-
У ДТП загинув ексвласник банку "Аваль" Федір Шпиг, – ЗМІ31 березня , 19:32
-
Бойовики вдарили ракетою по вантажівці ЗСУ: є поранені31 березня , 18:44
-
Поверніть мораторій на землю, або Історія одного земельного магната31 березня , 19:00