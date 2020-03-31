ДБР відкрило справу проти Нефьодова, – ЗМІ

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти голови Державної митної служби Максима Нефьодова. Його звинувачують за статтею "Службова недбалість".

Про це повідомили у "Цензор.НЕТ" з посиланням на власні джерела.

Важливо Скандальний експорт масок в Іспанію: проти митників відкрили провадження

Провадження стосується скандального експорту медичних масок з України в Іспанію. Раніше проти працівників київської митниці вже відкрили справу.

Нефьодова звинувачують у службовій недбалості, покарання за цією статтею – штраф 850 гривень, або ж 5 років в'язниці.

Що відомо про експорт масок в Іспанію: головне

23 березня з'явилася інформація, що з України до Іспанії вивезли дві партії медичних масок українського виробництва. До того ж, ціна на них була суттєво занижена . Це зробили, аби ухилитися від сплати митних платежів. Схему нібито допомогли провернути працівники Київської митниці.

. Це зробили, аби ухилитися від сплати митних платежів. Схему нібито допомогли провернути працівники Київської митниці. Раніше голова Держмитниці Максим Нефьодов заявив, що маски ввезли в Іспанію ще до заборони урядом експорту медичних товарів та лікарських засобів.

експорту медичних товарів та лікарських засобів. Нефьодов заявив, що вивезення медичних масок – це не імпорт, а експорт, тому ці платежі митниця не перевіряє. Він додав, що перевірку й оформлення платежів українська митниця здійснює лише до товарів, які завозять в Україну.

Що заборонили вивозити з України

Водонепроникні лабораторні костюми;

рукавички із інших полімерних матеріалів;

рукавички медичні (нестерильні нетальковані нітрилові);

рукавички неопудрені з нітрилу;

халат ізоляційний медичний одноразовий;

маски медичні;

окуляри захисні;

щиток захисний;

респіратор класу захисту не нижче FFP2.



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