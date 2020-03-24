Скандальний експорт масок в Іспанію: проти митників відкрили провадження

Працівники київської митниці можуть бути причетні до оборудок, пов'язаних з вивезенням захисних масок з України за заниженою ціною. Столична прокуратура взялася розслідувати справу.

Деталі справи

23 березня на одному з інтернет-ресурсів з'явилася інформація, що з України до Іспанії вивезли дві партії медичних масок українського виробництва. До того ж, ціна на них була суттєво занижена, мовиться у повідомленні Київської прокуратури у фейсбуці.

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Як зазначається, вартість занизили, аби ухилитися від сплати митних платежів. Схему нібито допомогли провернути працівники Київської митниці.

Раніше голова Держмитниці Максим Нефьодов заявив, що маски ввезли в Іспанію ще до заборони урядом експорту медичних товарів та лікарських засобів.

Експорт цих масок відбувся ще 2 та 6 березня і є легальною поставкою товару,

– написав Нефьодов у фейсбуці.

Тобто в Іспанію засоби захисту надійшли 3 та 7 березня відповідно. А Кабмін заборонив експорт медичних товарів та лікарських засобів, зокрема респіраторів, 11 березня 2020 року.

Згідно з виїзною митною декларацією, вартість 100 тисяч масок становить 7,5 тисяч гривень, тобто вартість однієї маски становить приблизно 13 гривень. Зауважимо, що в Україні маски коштують від 50 до 80 гривень за штуку.

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Речниця Київської прокуратури Надія Максимець у коментарі 24 каналу пояснила, що платіж за маски розділили на 2 частини.

Згідно з українським законодавством, громадянин зобов'язаний пояснити митниці походження коштів, якщо він вивозить вантаж на суму більше за 10 тисяч доларів. Тому угоди нерідко розбивають на шматки, аби не підпадати під тендер,

– пояснив журналіст-розслідувач 24 каналу Дмитро Гнап.

Максимець припустила, що з відома українських митників, іспанський експортер міг штучно розділити платіж.

Позиція Нефьодова

Нефьодов заявив, що вивезення медичних масок – це не імпорт, а експорт, тому ці платежі митниця не стягує. Тобто перевірку й оформлення платежів українська митниця здійснює лише до товарів, які завозять в Україну.

Також Нефьодов наголосив, що митниця виконує закони. Зокрема, після введення заборони митники, прикордонники та правоохоронці завадили вивезенню понад 260 тисяч масок та респіраторів за кордон.

Про кримінальне провадження

Працівники київської митниці під час оформлення експорту медичних масок з України до Іспанії могли вчинити кримінальне правопорушення.

Сьогодні справа потрапила до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Надалі її розслідуватимуть у ДБР, бо мовиться про посадових осіб митниці,

– додала речниця Київської прокуратури.

В Україні заборонили вивозити: