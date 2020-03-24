Скандальный экспорт масок в Испанию: против таможенников открыли производство
Работники киевской таможни могут быть причастны к махинациям, связанным с вывозом защитных масок из Украины по заниженной цене. Столичная прокуратура взялась расследовать дело.
Детали дела
23 марта на одном из интернет-ресурсов появилась информация, что из Украины в Испанию вывезли две партии медицинских масок украинского производства. К тому же, цена на них была существенно занижена, говорится в сообщении Киевской прокуратуры в фейсбуке.
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Как отмечается, стоимость занизили, чтобы уклониться от уплаты таможенных платежей. Схему якобы помогли провернуть работники Киевской таможни.
Ранее глава Гостаможни Максим Нефедов заявил, что маски ввезли в Испанию еще до запрета правительством экспорта медицинских товаров и лекарственных средств.
Экспорт этих масок состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой товара,
– написал Нефедов в фейсбуке.
То есть в Испанию средства защиты поступили 3 и 7 марта соответственно. А Кабмин запретил экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, 11 марта 2020 года.
Согласно выездной таможенной декларации, стоимость 100 тысяч масок составляет 7,5 тысяч гривен, то есть стоимость одной маски составляет 13 гривен. Заметим, что в Украине маски стоят от 50 до 80 гривен за штуку.
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Пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии 24 каналу объяснила, что платеж за маски разделили на 2 части.
Согласно украинскому законодательству, гражданин обязан объяснить таможне происхождение средств, если он вывозит груз на сумму более 10 тысяч долларов. Поэтому сделки нередко разбивают на куски, чтобы не подпадать под тендер,
– пояснил журналист-расследователь 24 канала Дмитрий Гнап.
Максимец предположила, что с ведома украинских таможенников, испанский экспортер мог искусственно разделить платеж.
Позиция Нефедова
Нефедов заявил, что вывоз медицинских масок – это не импорт, а экспорт, поэтому эти платежи таможня не взимает. То есть проверку и оформление платежей украинская таможня осуществляет только к товарам, которые завозят в Украину.
Также Нефедов отметил, что таможня выполняет законы. В частности, после введения запрета таможенники, пограничники и правоохранители помешали вывозу более 260 тысяч масок и респираторов за границу.
Об уголовном производстве
Работники киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию могли совершить уголовное преступление.
Сегодня дело попало в Единый реестр досудебных расследований. В дальнейшем его будут расследовать в ГБР, потому что говорится о должностных лицах таможни,
– добавила пресс-секретарь Киевской прокуратуры.
В Украине запретили вывозить:
- водонепроницаемые лабораторные костюмы;
- перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;
- перчатки неопудренные из нитрила;
- перчатки с других полимерных материалов;
- халат изоляционный медицинский одноразовый;
- маски медицинские;
- очки защитные;
- щиток защитный;
- респиратор класса защиты не ниже FFP2.