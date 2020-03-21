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      Украинские маски в Испанию доставили законно, – Нефедов

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      Испанское телевидение показало сюжет о ввозе в страну средств индивидуальной защиты, в том числе из Украины. Маски ввезли туда еще до запрета правительством экспорта медицинских товаров и лекарственных средств.

      О том, что респираторы доставили законно, сообщил в фейсбуке глава Гостаможни Максим Нефедов.

      Обратите внимание В Испании показали украинские маски, которые запрещено вывозить: фото и видео

      Экспорт этих масок состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой товара,
      – написал Нефедов.

      В Испанию средства защиты поступили 3 и 7 марта соответственно. А Кабмин запретил экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, 11 марта 2020 года.

      Документы, подтверждающие законность доставки масок в Испанию / Фейсбук Максима Нефедова

       

      Нефедов отметил, что таможня выполняет законы. В частности, после введения запрета таможенники, пограничники и правоохранители помешали вывозу более 260 тысяч масок и респираторов за границу.

      Глава Гостаможни также пояснил, что Украина является традиционным экспортером такой продукции. Торговля шла ранее, до ухудшения ситуации с короновирусом и запрета экспорта.

      Украинские маски в Испании: смотрите видео

       

      Основное о коронавирусе в Украине

      • По состоянию на 21 марта лабораторно подтвердили 41 случай заражения коронавирусом. Три из них – летальные.
      • С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.
      • Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратило международное авиа– и железнодорожное сообщение.
      • Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.


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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Здоровье Кабинет Министров Украины Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Максим Нефедов Государственная таможенная служба
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