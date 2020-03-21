Украинские маски в Испанию доставили законно, – Нефедов

Испанское телевидение показало сюжет о ввозе в страну средств индивидуальной защиты, в том числе из Украины. Маски ввезли туда еще до запрета правительством экспорта медицинских товаров и лекарственных средств.

О том, что респираторы доставили законно, сообщил в фейсбуке глава Гостаможни Максим Нефедов.

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Экспорт этих масок состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой товара,

– написал Нефедов.

В Испанию средства защиты поступили 3 и 7 марта соответственно. А Кабмин запретил экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, 11 марта 2020 года.

Документы, подтверждающие законность доставки масок в Испанию / Фейсбук Максима Нефедова

Нефедов отметил, что таможня выполняет законы. В частности, после введения запрета таможенники, пограничники и правоохранители помешали вывозу более 260 тысяч масок и респираторов за границу.

Глава Гостаможни также пояснил, что Украина является традиционным экспортером такой продукции. Торговля шла ранее, до ухудшения ситуации с короновирусом и запрета экспорта.

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Основное о коронавирусе в Украине

По состоянию на 21 марта лабораторно подтвердили 41 случай заражения коронавирусом . Три из них – летальные.

. Три из них – летальные. С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля. Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев , а с 17 марта прекратило международное авиа– и железнодорожное сообщение .

, а с 17 марта . Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.



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