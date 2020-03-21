В Испании показали украинские маски, которые запрещено вывозить: фото и видео

В эфире испанского телевидения показали сюжет о том, что в страну привозят средства индивидуальной защиты. Целью сюжета, пожалуй, было продемонстрировать, что испанцам нет смысла паниковать, ведь медицинских средств хватит. Все бы ничего, но маски украинского производства, хотя их экспорт из Украины временно запрещен.

Сюжет вышел в эфире испанского RTVE 19 марта, рассказал в своем телеграмм-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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Не можете найти маску в аптеке? Они все за рубежом. В этом сюжете видно, как люди разгружают средства индивидуальной защиты от коронавируса. А разгружают они украинскую продукцию торговой марки "Бук",

– отметил Гончаренко.

В сюжете четко заметно, что средства защиты действительно украинского производства, а на коробках, которые выгружают, на украинском написано: "чисте повітря у будь-яких умовах".

Сюжет с украинскими масками в Испании заметил и активист Виталий Манько. Он поинтересовался, что об этом скажет главный таможенник Украины.

Украинские маски в Испании: смотрите видео



Украинские маски в Испании / скриншот с видео