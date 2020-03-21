В Іспанії показали українські маски, які заборонено вивозити: фото і відео

В ефірі іспанського телебачення показали сюжет про те, що у країну привозять засоби індивідуального захисту. Метою сюжету, мабуть, було продемонструвати, що іспанцям немає сенсі панікувати, адже медичних засобів вистачить. Усе б нічого, але маски українського виробництва, хоча їх експорт з України тимчасово заборонений.

Сюжет вийшов в ефірі іспанського RTVE 19 березня, розповів у своєму телеграм-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко.

Цікаво Контрабанда масок стала поширенішою, ніж цигарок, – Нефьодов

Не можете знайти маску в аптеці? Вони усі за кордоном. У цьому сюжеті видно, як люди розвантажують засоби індивідуального захисту від коронавірусу. А розвантажують вони українську продукцію торгової марки "Бук",

– зазначив Гончаренко.

У сюжеті чітко помітно, що засоби захисту справді українського виробництва, а на коробках, які вивантажують, українською написано: "чисте повітря у будь-яких умовах".

Сюжет з українськими масками в Іспанії помітив і активіст Віталій Манько. Він поцікавився, що про це скаже головний митник України.

Українські маски в Іспанії: дивіться відео



Українські маски в Іспанії / скриншот з відео

Що відомо про заборону вивозити маски?Одночасно з карантином український уряд заборонив вивозити з України засоби особистого захисту. Мовляв, у цей непростий час вони необхідні українцям.



Разом з тим знайти маску чи бодай антисептик в аптеці – ще те випробування. Більшість аптек скаржаться на те, що у їхніх постачальників і самих є проблеми з цим.