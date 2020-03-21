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      В Іспанії показали українські маски, які заборонено вивозити: фото і відео

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      В іспанії показали сюжет з українськими масками, які заборонено вивозити / aljazeera.com

      В ефірі іспанського телебачення показали сюжет про те, що у країну привозять засоби індивідуального захисту. Метою сюжету, мабуть, було продемонструвати, що іспанцям немає сенсі панікувати, адже медичних засобів вистачить. Усе б нічого, але маски українського виробництва, хоча їх експорт з України тимчасово заборонений.

      Сюжет вийшов в ефірі іспанського RTVE 19 березня, розповів у своєму телеграм-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко.

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      Не можете знайти маску в аптеці? Вони усі за кордоном. У цьому сюжеті видно, як люди розвантажують засоби індивідуального захисту від коронавірусу. А розвантажують вони українську продукцію торгової марки "Бук",
      – зазначив Гончаренко.

      У сюжеті чітко помітно, що засоби захисту справді українського виробництва, а на коробках, які вивантажують, українською написано: "чисте повітря у будь-яких умовах".

      Сюжет з українськими масками в Іспанії помітив і активіст Віталій Манько. Він поцікавився, що про це скаже головний митник України.

      Українські маски в Іспанії: дивіться відео


      Українські маски в Іспанії / скриншот з відео

      Що відомо про заборону вивозити маски?Одночасно з карантином український уряд заборонив вивозити з України засоби особистого захисту. Мовляв, у цей непростий час вони необхідні українцям.

      Разом з тим знайти маску чи бодай антисептик в аптеці – ще те випробування. Більшість аптек скаржаться на те, що у їхніх постачальників і самих є проблеми з цим.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Олексій Гончаренко Здоров'я Контрабанда Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини політики
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