Українські маски в Іспанію доставили законно, – Нефьодов

Іспанське телебачення показало сюжет про ввіз у країну засобів індивідуального захисту, зокрема з України. Маски ввезли туди ще до заборони урядом експорту медичних товарів та лікарських засобів.

Про те, що респіратори доставили законно, повідомив у фейсбуці повідомив голова Держмитниці Максим Нефьодов.

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Експорт цих масок відбувся ще 2 та 6 березня і є легальною поставкою товару,

– написав Нефьодов.

В Іспанію засоби захисту надійшли 3 та 7 березня відповідно. А Кабмін заборонив експорт медичних товарів та лікарських засобів, зокрема респіраторів, 11 березня 2020 року.

Документи, які підтверджують законність доставки масок в Іспанію / Фейсбук Максима Нефьодова

Нефьодов наголосив, що митниця виконує закони. Зокрема, після введення заборони митники, прикордонники та правоохоронці завадили вивезенню понад 260 тисяч масок та респіраторів за кордон.

Голова Держмитниці також пояснив, що Україна є традиційним експортером такої продукції. Торгівля йшла раніше, аж до погіршення ситуації із короновірусом і заборони експорту.

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Основне про коронавірус в Україні

Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 41 випадок зараження коронавірусом . Три з них – летальні.

. Три з них – летальні. З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців , а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення .

, а з 17 березня . Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу