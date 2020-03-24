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      Суд арештував 21 тисячу масок, які хотіли вивезти з Херсона до Ізраїля

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      Суд арештував 21 тисячу масок, які хотіли вивезти з Херсона до Ізраїля / 5.ua

      Суд арештував 21 тисячу медичних масок, які незаконно намагалися вивезти з Херсона до Ізраїля. Загальна вартість масок – 1 мільйон гривень.

      У Херсонській прокуратурі повідомили, що у зв’язку зі спробою незаконно вивезти маски відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання повноваженнями працівниками одного з приватних підприємств міста.

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      Зауважимо, що експорт медичних масок за межі України заборонений постановою Кабінету Міністрів від 11 березня.

      Наразі за клопотанням слідчого суддя наклав арешт на вказаний вантаж. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

      Зауважимо, шо раніше іспанське телебачення показало сюжет про ввезення у країну засобів індивідуального захисту, зокрема масок з України. Голова митниці Максим Нефьодов переконує, що українські маски ввезли в Іспанію ще до заборони урядом експорту медтоварів та лікарських засобів.

      Корисно знати:

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Новини України Здоров'я Арешт Кримінальні новини Новини Ізраїля Контрабанда Новини Херсона
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