Суд арештував 21 тисячу масок, які хотіли вивезти з Херсона до Ізраїля

Суд арештував 21 тисячу медичних масок, які незаконно намагалися вивезти з Херсона до Ізраїля. Загальна вартість масок – 1 мільйон гривень.

У Херсонській прокуратурі повідомили, що у зв’язку зі спробою незаконно вивезти маски відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання повноваженнями працівниками одного з приватних підприємств міста.

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Зауважимо, що експорт медичних масок за межі України заборонений постановою Кабінету Міністрів від 11 березня.

Наразі за клопотанням слідчого суддя наклав арешт на вказаний вантаж. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Зауважимо, шо раніше іспанське телебачення показало сюжет про ввезення у країну засобів індивідуального захисту, зокрема масок з України. Голова митниці Максим Нефьодов переконує, що українські маски ввезли в Іспанію ще до заборони урядом експорту медтоварів та лікарських засобів.

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Як правильно користуватися медичною маскою / Інфографіка 24 каналу