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      Нефьодов показав герб, через який у Держмитслужбі проводили обшуки: фото

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      Нефьодов показав герб, через який у Держмитслужбі проводили обшуки – 24 канал
      Максим Нефьодов / Liga.net

      Держмитслужба оприлюднила зображення нового герба відомства. Саме через його розробку у офісі ДМС проводили обшуки співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.

      Обшуки СБУ та ДБР проводили 23 квітня. А вже 24-го зображення герба у фейсбуці розмістив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

      До теми У Держмитслужбі провели обшуки: що шукали правоохоронці

      Неможливо не розповісти про новий герб митниці, коли ним цікавляться правоохоронні органи ­СБУ та ДБР, які вчора до нас приходили із обшуками щодо закупівлі нової символіки за 30 тисяч гривень (включає в себе не тільки герб),
      – пише Нефьодов.

      Нефьодов розповів, що нинішній герб Держмитслужби має притаманні геральдиці Російської імперії та Радянського союзу елементи. Саме тому митники ініціювали розробку нового герба, прапору та форменного одягу для співробітників.

      На новій символіці зображені Золоті ворота (місце дислокації митниці у часи Київської Русі), ключі та тризуб. Поки у ДМС чекають на затвердження нової символіки.

      Коротко про обшуки в офісі Держмитслужби
      • СБУ та ДБР 23 квітня провели обшуки в офісі Державної митної служби. Правоохоронці вилучили копії документів щодо розробки символіки митниці вартістю близько 30 тисяч гривень.
      • У Держмитслужбі називають обшуки політично вмотивованими.
      • У відомстві запевняють, що мають усі документи, які підтверджують виконання робіт підрядником у повному обсязі.
      • Проєкт нових геральдичних знаків ще 25 лютого був надісланий до Міністерства фінансів на погодження.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини політики Новини України СБУ Державне бюро розслідувань Максим Нефьодов Державна митна служба
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