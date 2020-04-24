Нефьодов показав герб, через який у Держмитслужбі проводили обшуки: фото

Держмитслужба оприлюднила зображення нового герба відомства. Саме через його розробку у офісі ДМС проводили обшуки співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.

Обшуки СБУ та ДБР проводили 23 квітня. А вже 24-го зображення герба у фейсбуці розмістив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

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Неможливо не розповісти про новий герб митниці, коли ним цікавляться правоохоронні органи ­СБУ та ДБР, які вчора до нас приходили із обшуками щодо закупівлі нової символіки за 30 тисяч гривень (включає в себе не тільки герб),

– пише Нефьодов.

Нефьодов розповів, що нинішній герб Держмитслужби має притаманні геральдиці Російської імперії та Радянського союзу елементи. Саме тому митники ініціювали розробку нового герба, прапору та форменного одягу для співробітників.

На новій символіці зображені Золоті ворота (місце дислокації митниці у часи Київської Русі), ключі та тризуб. Поки у ДМС чекають на затвердження нової символіки.

Коротко про обшуки в офісі Держмитслужби