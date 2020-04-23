У Держмитслужбі провели обшуки: що шукали правоохоронці

СБУ та ДБР 23 квітня провели обшуки в офісі Державної митної служби. Правоохоронці вилучили копії документів щодо розробки символіки митниці вартістю близько 30 тисяч гривень.

У Держмитслужбі називають обшуки політично вмотивованими. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Що кажуть в Держмитслужбі

У грудні 2019 року Держмитслужба провела закупівлю послуг із розробки символіки та концепції нової форми для Митниці вартістю майже 30 тисяч гривень.

ТОВ "Геральдична палата "Олекса Руденко і Компаньйони" розробило нову концепцію емблеми, прапору, форми та інших елементів геральдики для ДМС. У відомстві запевняють, що мають усі документи, які підтверджують виконання робіт підрядником у повному обсязі.

25 лютого проєкт нових геральдичних знаків був надісланий до Міністерства фінансів на погодження. Після того його має затвердити Комісія з геральдики та президент України своїм указом.

Зверніть увагу! Наприкінці 2018 року уряд розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби. Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.

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