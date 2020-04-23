У Держмитслужбі провели обшуки: що шукали правоохоронці
СБУ та ДБР 23 квітня провели обшуки в офісі Державної митної служби. Правоохоронці вилучили копії документів щодо розробки символіки митниці вартістю близько 30 тисяч гривень.
У Держмитслужбі називають обшуки політично вмотивованими. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Цікаво Звільнення Верланова та Нефьодова не на часі, – глава Мінфіну Марченко
Що кажуть в Держмитслужбі
- У грудні 2019 року Держмитслужба провела закупівлю послуг із розробки символіки та концепції нової форми для Митниці вартістю майже 30 тисяч гривень.
- ТОВ "Геральдична палата "Олекса Руденко і Компаньйони" розробило нову концепцію емблеми, прапору, форми та інших елементів геральдики для ДМС. У відомстві запевняють, що мають усі документи, які підтверджують виконання робіт підрядником у повному обсязі.
- 25 лютого проєкт нових геральдичних знаків був надісланий до Міністерства фінансів на погодження. Після того його має затвердити Комісія з геральдики та президент України своїм указом.
Зверніть увагу! Наприкінці 2018 року уряд розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби. Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.
Що відомо про можливу відставку глави Держмитслужби Нефьодова
- 4 березня, перед голосування за зміну уряду президент Володимир Зеленський розкритикував економічну політику уряду і надходження у бюджет від митниці.
- За два місяці нового року невиконання держбюджету становило 16 мільярдів гривень. Зокрема, 13 мільярдів – провал надходжень від митниці.
- Нефьодов тоді пояснив, що надходження до митниці зменшились, бо сповільнились темпи розвитку економіки, впала промисловість та змінився курс долара.
- Згодом новопризначений, але звільнений до цього часу, міністр фінансів Ігор Уманський ініціював відставки Верланова та Нефьодова.
- Сьогодні новий міністр фінансів Сергій Марченко запевнив, що наразі Максима Нефьодова не збираються звільняти.
Читайте також
-
Польща каже, що український літак привіз їй китайські маски з підробленим сертифікатомсьогодні , 12:13
-
Девальвація VS дефолт: яких наслідків кризи чекати українцямсьогодні , 14:30
-
Хто не підлягатиме обсервації після перетину кордону: нове рішення Кабмінусьогодні , 12:08
-
Повернення Саакашвілі: причини і наслідки можливого призначеннясьогодні , 16:01
-
Посеред дня у центрі Львова застрелили чоловіка: затримали вже двох підозрюванихсьогодні , 18:06
-
Зеленський знову звернувся до українців: про що говорив президентсьогодні , 17:07