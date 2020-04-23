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      У Держмитслужбі провели обшуки: що шукали правоохоронці

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      Обшуки в Держмитслужбі проводило ДБР / ДБР

      СБУ та ДБР 23 квітня провели обшуки в офісі Державної митної служби. Правоохоронці вилучили копії документів щодо розробки символіки митниці вартістю близько 30 тисяч гривень.

      У Держмитслужбі називають обшуки політично вмотивованими. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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      Що кажуть в Держмитслужбі

      • У грудні 2019 року Держмитслужба провела закупівлю послуг із розробки символіки та концепції нової форми для Митниці вартістю майже 30 тисяч гривень.
      • ТОВ "Геральдична палата "Олекса Руденко і Компаньйони" розробило нову концепцію емблеми, прапору, форми та інших елементів геральдики для ДМС. У відомстві запевняють, що мають усі документи, які підтверджують виконання робіт підрядником у повному обсязі.
      • 25 лютого проєкт нових геральдичних знаків був надісланий до Міністерства фінансів на погодження. Після того його має затвердити Комісія з геральдики та президент України своїм указом.

      Зверніть увагу! Наприкінці 2018 року уряд розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби. Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.

      Що відомо про можливу відставку глави Держмитслужби Нефьодова

      • 4 березня, перед голосування за зміну уряду президент Володимир Зеленський розкритикував економічну політику уряду і надходження у бюджет від митниці.
      • За два місяці нового року невиконання держбюджету становило 16 мільярдів гривень. Зокрема, 13 мільярдів – провал надходжень від митниці.
      • Нефьодов тоді пояснив, що надходження до митниці зменшились, бо сповільнились темпи розвитку економіки, впала промисловість та змінився курс долара.
      • Згодом новопризначений, але звільнений до цього часу, міністр фінансів Ігор Уманський ініціював відставки Верланова та Нефьодова.
      • Сьогодні новий міністр фінансів Сергій Марченко запевнив, що наразі Максима Нефьодова не збираються звільняти.
      Автор: Емал Набі
      Теги: Максим Нефьодов СБУ Державне бюро розслідувань Державна митна служба Новини України
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