В Гостаможслужбе провели обыски: что искали правоохранители

СБУ и ГБР 23 апреля провели обыски в офисе Государственной таможенной службы. Правоохранители изъяли копии документов по разработке символики таможни стоимостью около 30 тысяч гривен.

В Гостаможслужбе называют обыски политически мотивированными. Об этом сообщает пресс служба ведомства.

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Что говорят в Гостаможслужбе

В декабре 2019 года Гостаможслужба провела закупку услуг по разработке символики и концепции новой формы для Таможни стоимостью почти 30 тысяч гривен.

ООО "Геральдическая палата "Алексей Руденко и компаньоны" разработало новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики для ГТС. В ведомстве уверяют, что имеют все документы, подтверждающие выполнение работ подрядчиком в полном объеме.

25 февраля проект новых геральдических знаков был направлен в Министерство финансов на согласование. После этого его должен утвердить Комиссия по геральдике и президент Украины своим указом.

Обратите внимание! В конце 2018 года правительство разделило Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы. Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.

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