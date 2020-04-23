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      В Гостаможслужбе провели обыски: что искали правоохранители

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      Обыски в Гостаможслужбе проводило ГБР / ДБР

      СБУ и ГБР 23 апреля провели обыски в офисе Государственной таможенной службы. Правоохранители изъяли копии документов по разработке символики таможни стоимостью около 30 тысяч гривен.

      В Гостаможслужбе называют обыски политически мотивированными. Об этом сообщает пресс служба ведомства.

      Интересно Увольнение Верланова и Нефедова сейчас не актуально, – Марченко

      Что говорят в Гостаможслужбе

      • В декабре 2019 года Гостаможслужба провела закупку услуг по разработке символики и концепции новой формы для Таможни стоимостью почти 30 тысяч гривен.
      • ООО "Геральдическая палата "Алексей Руденко и компаньоны" разработало новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики для ГТС. В ведомстве уверяют, что имеют все документы, подтверждающие выполнение работ подрядчиком в полном объеме.
      • 25 февраля проект новых геральдических знаков был направлен в Министерство финансов на согласование. После этого его должен утвердить Комиссия по геральдике и президент Украины своим указом.

      Обратите внимание! В конце 2018 года правительство разделило Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы. Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.

      Что известно о возможной отставке главы Гостаможслужбы Нефедова

      • 4 марта, перед голосованием за смену правительства президент Владимир Зеленский раскритиковал экономическую политику правительства и поступления в бюджет от таможни.
      • За два месяца нового года невыполнение госбюджета составило 16 миллиардов гривен. В частности, 13 миллиардов – провал поступлений от таможни.
      • Нефедов тогда объяснил, что поступления в таможню уменьшились, потому что замедлились темпы развития экономики, упала промышленность и изменился курс доллара.
      • Впоследствии новопризначенный, но уволенный до этого времени, министр финансов Игорь Уманский инициировал отставку Верланова и Нефедова.
      • Сегодня новый министр финансов Сергей Марченко заверил, что сейчас Максима Нефедова не собираются увольнять.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Максим Нефедов СБУ Государственное бюро расследований Государственная таможенная служба
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