Увольнение Верланова и Нефедова сейчас не актуально, – Марченко
Вопрос увольнения председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова пока не актуален. Министр финансов подчеркнул, что, кроме кадровых изменений, нужны институциональные решения.
О том, что ситуация требует более сложного решения, чем увольнение топ-чиновников, заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью LIGA.net.
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По его словам, кадровые вопросы в Государственных налоговой и таможенной службах назрели.
Однако увольнение сейчас не решит ни одного из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик,
– отметил Марченко.
Министр финансов добавил, что вместе с кадровыми решениями нужны институциональные изменения.
Марченко также отметил, что когда давал согласие возглавить министерство, у него было одно условие – карт-бланш на кадровые назначения.
Обратите внимание! В конце 2018 года правительство разделило Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы. Сергей Верланов возглавил Налоговую службу в мае 2019 года. Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.
Почему возник вопрос об увольнении Верланова и Нефедова
- 4 марта, перед голосованием за смену Кабмина Владимир Зеленский раскритиковал экономическую политику правительства и поступления в бюджет от таможни.
- За два месяца нового года невыполнение госбюджета составило 16 миллиардов гривен. В частности, 13 миллиардов – провал поступлений от таможни.
- Нефедов тогда пояснил, что поступления в таможни уменьшились, потому что замедлились темпы развития экономики, упала промышленность и изменился курс доллара.
- Впоследствии новоназначенный, но уволенный на это время, министр финансов Игорь Уманский инициировал отставки Верланова и Нефедова.
- Главу Государственной налоговой службы он обвинил в "скручивании" НДС. А это нанесло, по его словам, ущерб бюджету в размере 5 миллиардов гривен ежемесячно.
- Верланов опроверг эту информацию, мол она не проверена и "вбрасывается третьими лицами".
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