Увольнение Верланова и Нефедова сейчас не актуально, – Марченко

Вопрос увольнения председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова пока не актуален. Министр финансов подчеркнул, что, кроме кадровых изменений, нужны институциональные решения.

О том, что ситуация требует более сложного решения, чем увольнение топ-чиновников, заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью LIGA.net.

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По его словам, кадровые вопросы в Государственных налоговой и таможенной службах назрели.

Однако увольнение сейчас не решит ни одного из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик,

– отметил Марченко.

Министр финансов добавил, что вместе с кадровыми решениями нужны институциональные изменения.

Марченко также отметил, что когда давал согласие возглавить министерство, у него было одно условие – карт-бланш на кадровые назначения.

Обратите внимание! В конце 2018 года правительство разделило Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы. Сергей Верланов возглавил Налоговую службу в мае 2019 года. Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.

Почему возник вопрос об увольнении Верланова и Нефедова