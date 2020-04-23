18:32
23 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Увольнение Верланова и Нефедова сейчас не актуально, – Марченко

      - Читати новину українською
      Увольнение Верланова и Нефедова сейчас не актуально / Коллаж 24 канала

      Вопрос увольнения председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова пока не актуален. Министр финансов подчеркнул, что, кроме кадровых изменений, нужны институциональные решения.

      О том, что ситуация требует более сложного решения, чем увольнение топ-чиновников, заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью LIGA.net.

      Читайте также Венедиктова проводит совещание с Нефедовым и руководителем ГБР: детали

      По его словам, кадровые вопросы в Государственных налоговой и таможенной службах назрели.

      Однако увольнение сейчас не решит ни одного из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик,
      – отметил Марченко.

      Министр финансов добавил, что вместе с кадровыми решениями нужны институциональные изменения.

      Марченко также отметил, что когда давал согласие возглавить министерство, у него было одно условие – карт-бланш на кадровые назначения.

      Обратите внимание! В конце 2018 года правительство разделило Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы. Сергей Верланов возглавил Налоговую службу в мае 2019 года. Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.

      Почему возник вопрос об увольнении Верланова и Нефедова

      • 4 марта, перед голосованием за смену Кабмина Владимир Зеленский раскритиковал экономическую политику правительства и поступления в бюджет от таможни.
      • За два месяца нового года невыполнение госбюджета составило 16 миллиардов гривен. В частности, 13 миллиардов – провал поступлений от таможни.
      • Нефедов тогда пояснил, что поступления в таможни уменьшились, потому что замедлились темпы развития экономики, упала промышленность и изменился курс доллара.
      • Впоследствии новоназначенный, но уволенный на это время, министр финансов Игорь Уманский инициировал отставки Верланова и Нефедова.
      • Главу Государственной налоговой службы он обвинил в "скручивании" НДС. А это нанесло, по его словам, ущерб бюджету в размере 5 миллиардов гривен ежемесячно.
      • Верланов опроверг эту информацию, мол она не проверена и "вбрасывается третьими лицами".
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Марченко Министерство финансов Украины Государственная налоговая служба Максим Нефедов Государственная таможенная служба Сергей Верланов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 18:02 Доплаты медикам: причины задержки, размер и порядок начисления
      Юлія Поскробок
      сегодня , 17:00 Коронавирус против политических режимов
      Павло Ковтонюк