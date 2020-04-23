Звільнення Верланова та Нефьодова не на часі, – Марченко

Питання звільнення голови Державної податкової служби Сергія Верланова та очільника Державної митної служби Максима Нефьодова наразі не на часі. Міністр фінансів наголосив, що, окрім кадрових змін, потрібні інституційні рішення.

Про те, що ситуація вимагає складнішого рішення, ніж звільнення топ-чиновників, заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю LIGA.net.

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За його словами, кадрові питання у Державних податковій та митній службах назріли.

Однак звільнення зараз не вирішить жодного із визначених державою завдань і просто заведе нас у глухий кут,

– зазначив Марченко.

Міністр фінансів додав, що разом із кадровими рішеннями потрібні інституційні зміни.

Марченко також наголосив, що коли давав згоду очолити міністерство, у нього була одна умова – карт-бланш на кадрові призначення.

Зверніть увагу! Наприкінці 2018 року уряд розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби. Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.

Чому виникло питання про звільнення Верланова та Нефьодова