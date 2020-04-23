Звільнення Верланова та Нефьодова не на часі, – Марченко
Питання звільнення голови Державної податкової служби Сергія Верланова та очільника Державної митної служби Максима Нефьодова наразі не на часі. Міністр фінансів наголосив, що, окрім кадрових змін, потрібні інституційні рішення.
Про те, що ситуація вимагає складнішого рішення, ніж звільнення топ-чиновників, заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю LIGA.net.
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За його словами, кадрові питання у Державних податковій та митній службах назріли.
Однак звільнення зараз не вирішить жодного із визначених державою завдань і просто заведе нас у глухий кут,
– зазначив Марченко.
Міністр фінансів додав, що разом із кадровими рішеннями потрібні інституційні зміни.
Марченко також наголосив, що коли давав згоду очолити міністерство, у нього була одна умова – карт-бланш на кадрові призначення.
Зверніть увагу! Наприкінці 2018 року уряд розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби. Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.
Чому виникло питання про звільнення Верланова та Нефьодова
- 4 березня, перед голосування за зміну Кабміну Володимир Зеленський розкритикував економічну політику уряду і надходження у бюджет від митниці.
- За два місяці нового року невиконання держбюджету становило 16 мільярдів гривень. Зокрема, 13 мільярдів – провал надходжень від митниці.
- Нефьодов тоді пояснив, що надходження до митниці зменшились, бо сповільнились темпи розвитку економіки, впала промисловість та змінився курс долара.
- Згодом новопризначений, але звільнений до цього часу, міністр фінансів Ігор Уманський ініціював відставки Верланова та Нефьодова.
- Голову Державної податкової служби він звинуватив у "скручуванні" ПДВ. А це завдало, за його словами, збитків бюджету у розмірі 5 мільярдів гривень щомісяця.
- Верланов спростував цю інформацію, мовляв вона не перевірена та "вкидається третіми особами".
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