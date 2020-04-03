Венедіктова проводить нараду з Нефьодовим та керівником ДБР: деталі

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зібрала у своєму офісі керівників ДБР, митної фіскальної та податкової служб. Вона збирається поговорити з ними про те, чому до бюджету не надходять у повному обсязі кошти з митниці.

Нарада присвячена протидії злочинності у сфері справляння митних платежів. Про це передає пресслужба Офісу генпрокурора.

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова разом із заступниками проводять нараду із головою Державної митної служби України Максимом Нефьодовим, виконувачем обов’язків директора Державного бюро розслідувань Олександром Соколовим, виконувачем обов’язків голови Державної фіскальної служби Сергієм Солодченком та заступником голови Державної податкової служби Дмитром Венцковським,

– мовиться у повідомленні.

Учасники також мають обговорити причини недонадходження до бюджету від діяльності митних органів.

Що відомо про можливі кадрові зміни на митниці?Про проблеми з митницею говорив Президент України Володимир Зеленський перед розглядом Радою питання про відставку уряду Олексія Гончарука. Фактично, це була єдина цифра у великому зверненні президента. Він заявив, що через проблеми на митниці бюджет лише за перші 2 місяці 2020 року недоотримав 13 мільярдів гривень.



Після зміни уряду почали поширюватися чутки і про відставку голови Держмитниці Максима Нефьодова. Знову ж таки, за чутками, за молодого реформатора буцімто заступилися західні лобісти, які просять залишити Нефьодова на посаді, щоб він мав можливість завершити реформу української митниці.