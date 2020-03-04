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      Контрабанда відправила митницю в нокаут, – Зеленський у Раді розкритикував Нефьодова

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді / strana.ua

      Президент України Володимир Зеленський на позачерговому засіданні Верховної Ради розкритикував роботу Державної митної служби і главу відомства Максима Нефьодова.

      За словами глави держави, протягом двох місяців 2020 року невиконання держбюджету – майже 16 мільярдів гривень. Водночас 13 мільярдів гривень з них – це провал з надходжень з митниці.

      До теми: НАБУ відкрило справу проти Нефьодова: деталі

      Ми не маємо боятися правди і визнавати помилки. бо в день, коли ми зануримось в теплу ванну ілюзій, – потоне вся країна. Контранбанда повністю не зникла. Контрабанда відправила митницю в нокаут. Це потрібно змінити. Митниця має збирати не лайк у фейсбуці, а кошти в державну казну,
      – наголосив Зеленський.

      Дивіться відео виступу Зеленського у Раді: 

       

      Зверніть увагу! Протягом 2015 – 2019 років Максим Нефьодов працював першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. У червні 2019 року він виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби. Щоправда, Нефьодова можуть відправити у відставку 4 березня на позачерговій сесії Верховної Ради.

      Що відомо про справу проти Нефьодова?Національне антикорупційне бюро відкрило справу можливу корупцію з боку чинного голови Державної митної служби Максима Нефьодова. Він може бути причетним до завдання збитків державі на суму 40 мільйонів гривень.

      Раніше відкрити справу проти Нефьодова зобов'язав НАБУ Вищий Антикорупційний суд. Сам Нефьодов вважає цю справу ініціативою недоброзичливців.

      Дивіться онлайн-трансляцію позачергового засідання Ради:

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Максим Нефьодов Контрабанда Державна митна служба
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