Контрабанда отправила таможню в нокаут, – Зеленский в Раде раскритиковал Нефедова

Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной Рады раскритиковал работу Государственной таможенной службы и главу ведомства Максима Нефедова.

По словам главы государства, в течение двух месяцев 2020 года невыполнение госбюджета – почти 16 миллиардов гривен. В то же время 13 миллиардов гривен из них – это провал из поступлений с таможни.

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Мы не должны бояться правды и признавать ошибки. Ибо в день, когда мы погрузимся в теплую ванну иллюзий – утонет вся страна. Контранбанда полностью не исчезла. Контрабанда отправила таможню в нокаут. Это нужно изменить. Таможня должна собирать не лайки в Фейсбуке, а средства в государственную казну,

– отметил Зеленский.

Смотрите видео выступления Зеленского в Раде:

Обратите внимание! В течение 2015-2019 годов Максим Нефедов работал первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины. В июне 2019 года он выиграл конкурс на должность главы новой Государственной таможенной службы. Правда, Нефедова могут отправить в отставку 4 марта на внеочередной сессии Верховной Рады.

Что известно о деле против Нефедова?

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело возможной коррупции со стороны действующего главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Он может быть причастен к нанесению ущерба государству на сумму 40 миллионов гривен.



Ранее открыть дело против Нефедова обязал НАБУ Высший Антикоррупционный суд. Сам Нефедов считает это дело инициативой недоброжелателей.

Смотрите онлайн-трансляцию внеочередного заседания Рады: