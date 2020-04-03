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      Венедиктова проводит совещание с Нефедовым и руководителем ГБР: детали

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      Венедиктова проводит совещание с Нефедовым и правоохранителями / Коллаж 24 канала

      Генеральный прокурор Ирина Венедиктова собрала в своем офисе руководителей ГБР, таможенной фискальной и налоговой служб. Она собирается поговорить с ними о том, почему в бюджет не поступают в полном объеме средства из таможни.

      Совещание посвящено противодействию преступности в сфере взимания таможенных платежей. Об этом передает пресс-служба офиса генпрокурора.

      Актуально ГБР открыло дело против Нефедова, – СМИ

      Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вместе с заместителями проводят совещание с председателем Государственной таможенной службы Украины Максимом Нефедовым, исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований Александром Соколовым, исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Сергеем Солодченком и заместителем председателя Государственной налоговой службы Дмитрием Венцковським,
      – говорится в сообщении.

      Участники также должны обсудить причины недопоступления в бюджет от деятельности таможенных органов.

      Что известно о возможных кадровых изменениях на таможне?О проблемах с таможней говорил Президент Украины Владимир Зеленский перед рассмотрением Радой вопроса об отставке правительства Алексея Гончарука. Фактически, это была единственная цифра в большом обращении президента. Он заявил, что проблемы на таможне бюджет только за первые 2 месяца 2020 года недополучил 13 миллиардов гривен.

      После смены правительства начали распространяться слухи и об отставке главы Гостаможни Максима Нефедова. Опять же, по слухам, за молодого реформатора якобы вступились западные лоббисты, которые просят оставить Нефедова на посту, чтобы он имел возможность завершить реформу украинской таможни.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Государственное бюро расследований Государственная таможенная служба Максим Нефедов Офис генпрокурора Ирина Венедиктова
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