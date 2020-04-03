Венедиктова проводит совещание с Нефедовым и руководителем ГБР: детали

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова собрала в своем офисе руководителей ГБР, таможенной фискальной и налоговой служб. Она собирается поговорить с ними о том, почему в бюджет не поступают в полном объеме средства из таможни.

Совещание посвящено противодействию преступности в сфере взимания таможенных платежей. Об этом передает пресс-служба офиса генпрокурора.

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вместе с заместителями проводят совещание с председателем Государственной таможенной службы Украины Максимом Нефедовым, исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований Александром Соколовым, исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Сергеем Солодченком и заместителем председателя Государственной налоговой службы Дмитрием Венцковським,

– говорится в сообщении.

Участники также должны обсудить причины недопоступления в бюджет от деятельности таможенных органов.

Что известно о возможных кадровых изменениях на таможне?О проблемах с таможней говорил Президент Украины Владимир Зеленский перед рассмотрением Радой вопроса об отставке правительства Алексея Гончарука. Фактически, это была единственная цифра в большом обращении президента. Он заявил, что проблемы на таможне бюджет только за первые 2 месяца 2020 года недополучил 13 миллиардов гривен.



После смены правительства начали распространяться слухи и об отставке главы Гостаможни Максима Нефедова. Опять же, по слухам, за молодого реформатора якобы вступились западные лоббисты, которые просят оставить Нефедова на посту, чтобы он имел возможность завершить реформу украинской таможни.