Нефедов показал герб, из-за которого в Гостаможслужбе проводили обыски: фото

Гостаможслужба обнародовала изображение нового герба ведомства. Именно из-за его разработки в офисе ГМС проводили обыски сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины.

Обыски СБУ и ГБР проводили 23 апреля. А уже 24-го изображения герба в фейсбуке разместил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

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Невозможно не рассказать о новом гербе таможни, когда им интересуются правоохранительные органы СБУ и ГБР, которые вчера к нам приходили с обысками по закупке новой символики за 30 тысяч гривен (включает в себя не только герб),

– пишет Нефедов.

Нефедов рассказал, что нынешний герб Гостаможслужбы имеет присущие геральдике Российской империи и Советского союза элементы. Именно поэтому таможенники инициировали разработку нового герба, флага и форменной одежды для сотрудников.

На новой символике изображены Золотые ворота (место дислокации таможни во времена Киевской Руси), ключи и трезубец. Пока в ГМС ждут утверждения новой символики.

Коротко об обысках в офисе Гостаможслужбы