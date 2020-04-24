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      Нефедов показал герб, из-за которого в Гостаможслужбе проводили обыски: фото

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      Нефедов показал герб, через который в Гостаможслужбе проводили обыски – 24 канал
      Максим Нефьодов / Liga.net

      Гостаможслужба обнародовала изображение нового герба ведомства. Именно из-за его разработки в офисе ГМС проводили обыски сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины.

      Обыски СБУ и ГБР проводили 23 апреля. А уже 24-го изображения герба в фейсбуке разместил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

      К теме В Гостаможслужбе провели обыски: что искали правоохранители

      Невозможно не рассказать о новом гербе таможни, когда им интересуются правоохранительные органы СБУ и ГБР, которые вчера к нам приходили с обысками по закупке новой символики за 30 тысяч гривен (включает в себя не только герб),
      – пишет Нефедов.

      Нефедов рассказал, что нынешний герб Гостаможслужбы имеет присущие геральдике Российской империи и Советского союза элементы. Именно поэтому таможенники инициировали разработку нового герба, флага и форменной одежды для сотрудников.

      На новой символике изображены Золотые ворота (место дислокации таможни во времена Киевской Руси), ключи и трезубец. Пока в ГМС ждут утверждения новой символики.

      Коротко об обысках в офисе Гостаможслужбы

      • СБУ и ГБР 23 апреля провели обыски в офисе Государственной таможенной службы. Правоохранители изъяли копии документов по разработке символики таможни стоимостью около 30 тысяч гривен.
      • В Гостаможслужбе называют обыски политически мотивированными.
      • В ведомстве уверяют, что имеют все документы, подтверждающие выполнение работ подрядчиком в полном объеме.
      • Проект новых геральдических знаков еще 25 февраля был отправлен в Министерство финансов на согласование.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины СБУ Государственное бюро расследований Максим Нефедов Государственная таможенная служба Новости политики
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