20:07
24 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Нефьодова та Верланова звільнили з посад, – Гончаренко

      - Читать новость на русском
      Максима Нефьодова та Сергія Верланова звільнили
      Максима Нефьодова та Сергія Верланова звільнили / Колаж 24 каналу

      На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 24 квітня звільнили голову Державної податкової служби Сергія Верланова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова.

      Разом з Нефьодовим без посади залишився і голова Державної податкової служби Сергій Верланов. Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у телеграмі.

      Важливо Нефьодов показав герб, через який у Держмитслужбі проводили обшуки: фото

      Гончаренко додав, що окрім очільника митниці звільнили ще й заступників Нефьодова – Роберта Зелді, Дениса Шендрика та Сергія Пєтухова.

      Окрім цього без посади залишився заступник голови Державної фіскальної служби Дмитро Венцковский.

      Можливі причини звільнення

      • Нещодавно ексміністр фінансів Ігор Уманський розповів про можливі корупційні дії посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби. 
      • Ігор Уманський ініціював відставки голів митниці та податкової служби. Він навіть пропонував кандидатів на тимчасову заміну Максиму Нефьодову і Сергію Верланову. За словами ексміністра фінансів, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця".
      • 24 квітня нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб.

      Що відомо про Максима Нефьодова та Сергія Верланова – читайте за посиланнями.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Корупція Олексій Гончаренко Новини України Розслідування Ігор Уманський Сергій Верланов Державна митна служба Максим Нефьодов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Наказав сплатити 50 тисяч моральної шкоди: суддя покарав нардепа за право на свободу думки
      сьогодні , 19:30 Наказав сплатити 50 тисяч моральної шкоди: суддя покарав нардепа за право на свободу думки
      Ірина Шиба
      Мільярди заборгованості на ринку електроенергії: що робитиме Україна
      сьогодні , 19:05 Мільярди заборгованості на ринку електроенергії: що робитиме Україна
      Юлія Поскробок