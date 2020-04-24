Нефьодова та Верланова звільнили з посад, – Гончаренко

На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 24 квітня звільнили голову Державної податкової служби Сергія Верланова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова.

Разом з Нефьодовим без посади залишився і голова Державної податкової служби Сергій Верланов. Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у телеграмі.

Важливо Нефьодов показав герб, через який у Держмитслужбі проводили обшуки: фото

Гончаренко додав, що окрім очільника митниці звільнили ще й заступників Нефьодова – Роберта Зелді, Дениса Шендрика та Сергія Пєтухова.

Окрім цього без посади залишився заступник голови Державної фіскальної служби Дмитро Венцковский.

Можливі причини звільнення

Нещодавно ексміністр фінансів Ігор Уманський розповів про можливі корупційні дії посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби.

посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби. Ігор Уманський ініціював відставки голів митниці та податкової служби. Він навіть пропонував кандидатів на тимчасову заміну Максиму Нефьодову і Сергію Верланову. За словами ексміністра фінансів, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця".

24 квітня нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб.

Що відомо про Максима Нефьодова та Сергія Верланова – читайте за посиланнями.