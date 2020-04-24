Нефьодова та Верланова звільнили з посад, – Гончаренко
На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 24 квітня звільнили голову Державної податкової служби Сергія Верланова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова.
Разом з Нефьодовим без посади залишився і голова Державної податкової служби Сергій Верланов. Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у телеграмі.
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Гончаренко додав, що окрім очільника митниці звільнили ще й заступників Нефьодова – Роберта Зелді, Дениса Шендрика та Сергія Пєтухова.
Окрім цього без посади залишився заступник голови Державної фіскальної служби Дмитро Венцковский.
Можливі причини звільнення
- Нещодавно ексміністр фінансів Ігор Уманський розповів про можливі корупційні дії посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби.
- Ігор Уманський ініціював відставки голів митниці та податкової служби. Він навіть пропонував кандидатів на тимчасову заміну Максиму Нефьодову і Сергію Верланову. За словами ексміністра фінансів, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця".
- 24 квітня нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб.
Що відомо про Максима Нефьодова та Сергія Верланова – читайте за посиланнями.