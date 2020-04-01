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      Ексміністр фінансів Уманський ініціював відставки голів митниці і податкової, – ЗМІ

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      Уманський хотів відправити у відставку Нефьодова і Верланова / колаж 24 каналу

      Ігор Уманський, який протримався на посаді міністра фінансів України в уряді Дениса Шмигаля менш як місяць, ініціював відставки голів митниці і податкової служби. Він навіть пропонував кандидатів на тимчасову заміну Максиму Нефьодову і Сергію Верланову.

      Проєкти постанов, які буцімто підтверджують такі кадрові ініціативи, публікує видання "Лівий берег".

      До слова Ігоря Уманського звільнили з посади міністра фінансів

      Видання опублікувало відповідні проєкти розпоряджень. Усі вони оформлені як розпорядження Кабміну, а внизу документів вказано ім'я прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Втім на кожному з них стоїть підпис Ігоря Уманського, а ще ніде навіть не вказано дати.

      Крім того, є лише одне розпорядження Мінфіну з іменем Уманського. Воно датоване 28 березня (за два дні до відставки ексміністра) і повторно вносить на розгляд кандидатуру тимчасово керівника митниці. Там зазначено, що попереденій лист датований 20 березня.

      Якщо вірити цим документам, ексміністр фінансів хотів відставки голови митниці Максима Нефьодова, а його місце тимчасово мав посісти Роберт Зелді, який нині є заступником головного митника.

      На місце голови Державної податкової служби України Сергія Верланова мав заступити також його заступник – Михайло Тітарчук.

      Проєкти постанов про зміни керівництва митниці і податкової: фото "Лівого берега"

      Цікаво Шмигаль пояснив, навіщо в уряді змінили голів МОЗ та Мінфіну

      Головний митник Максим Нефьодов зізнався, що чув про два подання на його відставку. Втім причини таких звернень від Уманського йому невідомі. Сергій Верланов прокоментував ситуацію у дещо схожий спосіб, а також запевнив, що в нього не було жодних конфліктів з Уманським.

      У нас не було жодних конфліктів, а взаємини були передовсім професійними. Нового міністра фінансів Сергія Марченка я знаю як професіонала і залюбки буду працювати у його команді,
      – запевнив Верланов.

      Коментуючи питання про те, чи ці подання матимуть якісь наслідки після зміни глави Мінфіну, прем'єр Денис Шмигаль лише підкреслив, що голови митниці і податкової продовжують працювати.

      Що відомо про Ігоря Уманського?Ігор Уманський був міністром фінансів рекордно мало – не цілих 27 днів. Він разом з урядом Дениса Шмигаля був призначений 4 березня 2020 року, а вже 30 березня його відправили у відставку.

      Це не перший його досвід роботи у Мінфіні. У другому уряді Юлії Тимошенко він у 2009-2010 роках виконував обов'язки міністра, а у 2014-2015 роках був першим заступником міністрів фінансів Олександра Шлапака і Наталії Яресько.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Кабінет Міністрів України Державна податкова служба Державна митна служба Сергій Верланов Максим Нефьодов Денис Шмигаль Уряд Шмигаля Міністерство фінансів України Ігор Уманський Новини України Новини політики
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