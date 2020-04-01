Ексміністр фінансів Уманський ініціював відставки голів митниці і податкової, – ЗМІ

Ігор Уманський, який протримався на посаді міністра фінансів України в уряді Дениса Шмигаля менш як місяць, ініціював відставки голів митниці і податкової служби. Він навіть пропонував кандидатів на тимчасову заміну Максиму Нефьодову і Сергію Верланову.

Проєкти постанов, які буцімто підтверджують такі кадрові ініціативи, публікує видання "Лівий берег".

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Видання опублікувало відповідні проєкти розпоряджень. Усі вони оформлені як розпорядження Кабміну, а внизу документів вказано ім'я прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Втім на кожному з них стоїть підпис Ігоря Уманського, а ще ніде навіть не вказано дати.

Крім того, є лише одне розпорядження Мінфіну з іменем Уманського. Воно датоване 28 березня (за два дні до відставки ексміністра) і повторно вносить на розгляд кандидатуру тимчасово керівника митниці. Там зазначено, що попереденій лист датований 20 березня.

Якщо вірити цим документам, ексміністр фінансів хотів відставки голови митниці Максима Нефьодова, а його місце тимчасово мав посісти Роберт Зелді, який нині є заступником головного митника.

На місце голови Державної податкової служби України Сергія Верланова мав заступити також його заступник – Михайло Тітарчук.

Проєкти постанов про зміни керівництва митниці і податкової: фото "Лівого берега"

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Головний митник Максим Нефьодов зізнався, що чув про два подання на його відставку. Втім причини таких звернень від Уманського йому невідомі. Сергій Верланов прокоментував ситуацію у дещо схожий спосіб, а також запевнив, що в нього не було жодних конфліктів з Уманським.

У нас не було жодних конфліктів, а взаємини були передовсім професійними. Нового міністра фінансів Сергія Марченка я знаю як професіонала і залюбки буду працювати у його команді,

– запевнив Верланов.

Коментуючи питання про те, чи ці подання матимуть якісь наслідки після зміни глави Мінфіну, прем'єр Денис Шмигаль лише підкреслив, що голови митниці і податкової продовжують працювати.

Що відомо про Ігоря Уманського?Ігор Уманський був міністром фінансів рекордно мало – не цілих 27 днів. Він разом з урядом Дениса Шмигаля був призначений 4 березня 2020 року, а вже 30 березня його відправили у відставку.



Це не перший його досвід роботи у Мінфіні. У другому уряді Юлії Тимошенко він у 2009-2010 роках виконував обов'язки міністра, а у 2014-2015 роках був першим заступником міністрів фінансів Олександра Шлапака і Наталії Яресько.