Экс-министр финансов Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой, – СМИ

Игорь Уманский, который продержался на посту министра финансов Украины в правительстве Дениса Шмыгаля меньше месяца, инициировал отставки глав таможни и налоговой службы. Он даже предлагал кандидатов на временную замену Максиму Нефедову и Сергею Верланову.

Проекты постановлений, которые якобы подтверждают такие кадровые инициативы, публикует издание " Левый берег ".

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Издание опубликовало соответствующие проекты распоряжений. Все они оформлены как распоряжения Кабмина, а внизу документов указано имя премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впрочем, на каждом из них стоит подпись Игоря Уманского, а еще нигде даже не указано даты.

Кроме того, есть лишь одно распоряжение Минфина с именем Уманского. Оно датированно 28 марта (за два дня до отставки эксминистр) и повторно вносит на рассмотрение кандидатуру временного руководителя таможни. Там указано, что предыдущее письмо датировано 20 марта.

Если верить этим документам, эксминистр финансов хотел отставки главы таможни Максима Нефедова, а его место временно должен был занять Роберт Зелди, который сейчас является заместителем главного таможенника.

На место главы Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланов должен был заступить также его заместитель – Михаил Титарчук.

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Главный таможенник Максим Нефедов признался, что слышал о двух представление на его отставку. Впрочем причины таких обращений от Уманского ему неизвестны. Сергей Верланов прокомментировал ситуацию в несколько похожий способ, а также заверил, что у него не было никаких конфликтов с Уманским.

У нас не было никаких конфликтов, а взаимоотношения были прежде всего профессиональными. Нового министра финансов Сергея Марченко я знаю как профессионала и охотно буду работать в его команде,

– заверил Верланов.

Комментируя вопрос о том, будут ли эти представления иметь какие-то последствия после смены главы Минфина, премьер Денис Шмыгаль лишь подчеркнул, что главы таможни и налоговой продолжают работать.