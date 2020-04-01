01:34
1 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Экс-министр финансов Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой, – СМИ

      - Читати новину українською
      Уманский хотел отправить в отставку Нефедова и Верланова / коллаж 24 канала

      Игорь Уманский, который продержался на посту министра финансов Украины в правительстве Дениса Шмыгаля меньше месяца, инициировал отставки глав таможни и налоговой службы. Он даже предлагал кандидатов на временную замену Максиму Нефедову и Сергею Верланову.

      Проекты постановлений, которые якобы подтверждают такие кадровые инициативы, публикует издание "Левый берег".

      К слову Игоря Уманского уволили с должности министра финансов

      Издание опубликовало соответствующие проекты распоряжений. Все они оформлены как распоряжения Кабмина, а внизу документов указано имя премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впрочем, на каждом из них стоит подпись Игоря Уманского, а еще нигде даже не указано даты.

      Кроме того, есть лишь одно распоряжение Минфина с именем Уманского. Оно датированно 28 марта (за два дня до отставки эксминистр) и повторно вносит на рассмотрение кандидатуру временного руководителя таможни. Там указано, что предыдущее письмо датировано 20 марта.

      Если верить этим документам, эксминистр финансов хотел отставки главы таможни Максима Нефедова, а его место временно должен был занять Роберт Зелди, который сейчас является заместителем главного таможенника.

      На место главы Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланов должен был заступить также его заместитель – Михаил Титарчук.

      Проекты постановлений о смене руководства таможни и налоговой: фото "Левого берега"

      Интересно Шмыгаль объяснил, зачем в правительстве изменили глав Минздрава и Минфина

      Главный таможенник Максим Нефедов признался, что слышал о двух представление на его отставку. Впрочем причины таких обращений от Уманского ему неизвестны. Сергей Верланов прокомментировал ситуацию в несколько похожий способ, а также заверил, что у него не было никаких конфликтов с Уманским.

      У нас не было никаких конфликтов, а взаимоотношения были прежде всего профессиональными. Нового министра финансов Сергея Марченко я знаю как профессионала и охотно буду работать в его команде,
      – заверил Верланов.

      Комментируя вопрос о том, будут ли эти представления иметь какие-то последствия после смены главы Минфина, премьер Денис Шмыгаль лишь подчеркнул, что главы таможни и налоговой продолжают работать.

      Что известно об Игоре Уманском? Игорь Уманский был министром финансов рекордно мало – не целых 27 дней. Он вместе с правительством Дениса Шмыгаля был назначен 4 марта 2020, а уже 30 марта его отправили в отставку.

      Это не первый его опыт работы в Минфине. Во втором правительстве Юлии Тимошенко он в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра, а в 2014-2015 годах был первым заместителем министров финансов Александра Шлапака и Натальи Яресько.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Кабинет Министров Украины Государственная налоговая служба Государственная таможенная служба Сергей Верланов Максим Нефедов Денис Шмыгаль Правительство Шмыгаля Министерство финансов Украины Игорь Уманский Новости Украины Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      31 марта , 19:02 Начальник полиции Киева Крищенко заболел коронавирусом: что известно о его состоянии
      Новини України 2557
      31 марта , 19:27 Рынок земли: в Раде заблокировали подписание закона
      Новини України 14286
      31 марта , 19:37 В ДТП погиб экс-владелец банка "Аваль" Федор Шпиг, – СМИ
      Новини України 11796
      31 марта , 23:43 Коронавирус на Тернопольщине: количество больных возросло почти до 100 человек
      Лікування 28068
      31 марта , 19:00 Верните мораторий на землю, или История одного земельного магната
      Блоги 2620
      31 марта , 20:02 Количество больных коронавирусом в Украине: онлайн-карты, которые мониторят ситуацию
      Інтернет 13206
      31 марта , 19:03 5 лучших комедий 2018-2019 годов по мнению зрителей: яркая подборка
      Кіно 11798
      31 марта , 23:00 Зеленский уйдет, а Коломойский будет всегда: депутатам угрожали из-за закона о банках
      Новини України 3787
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      29 марта , 23:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
      Емал Набі
      29 марта , 23:00 Почему убрали Рябошапку, чего ждать от Зеленского и Ермака в Минске: интервью с Гончаруком
      Олена Трибушна
      31 марта , 18:49 В сеть попали концепты новой линейки вин Villa Krim
      Ліза Астахова
      Залиште відгук