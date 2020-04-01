Экс-министр финансов Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой, – СМИ
Игорь Уманский, который продержался на посту министра финансов Украины в правительстве Дениса Шмыгаля меньше месяца, инициировал отставки глав таможни и налоговой службы. Он даже предлагал кандидатов на временную замену Максиму Нефедову и Сергею Верланову.
Проекты постановлений, которые якобы подтверждают такие кадровые инициативы, публикует издание "Левый берег".
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Издание опубликовало соответствующие проекты распоряжений. Все они оформлены как распоряжения Кабмина, а внизу документов указано имя премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впрочем, на каждом из них стоит подпись Игоря Уманского, а еще нигде даже не указано даты.
Кроме того, есть лишь одно распоряжение Минфина с именем Уманского. Оно датированно 28 марта (за два дня до отставки эксминистр) и повторно вносит на рассмотрение кандидатуру временного руководителя таможни. Там указано, что предыдущее письмо датировано 20 марта.
Если верить этим документам, эксминистр финансов хотел отставки главы таможни Максима Нефедова, а его место временно должен был занять Роберт Зелди, который сейчас является заместителем главного таможенника.
На место главы Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланов должен был заступить также его заместитель – Михаил Титарчук.
Проекты постановлений о смене руководства таможни и налоговой: фото "Левого берега"
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Главный таможенник Максим Нефедов признался, что слышал о двух представление на его отставку. Впрочем причины таких обращений от Уманского ему неизвестны. Сергей Верланов прокомментировал ситуацию в несколько похожий способ, а также заверил, что у него не было никаких конфликтов с Уманским.
У нас не было никаких конфликтов, а взаимоотношения были прежде всего профессиональными. Нового министра финансов Сергея Марченко я знаю как профессионала и охотно буду работать в его команде,
– заверил Верланов.
Комментируя вопрос о том, будут ли эти представления иметь какие-то последствия после смены главы Минфина, премьер Денис Шмыгаль лишь подчеркнул, что главы таможни и налоговой продолжают работать.
Что известно об Игоре Уманском? Игорь Уманский был министром финансов рекордно мало – не целых 27 дней. Он вместе с правительством Дениса Шмыгаля был назначен 4 марта 2020, а уже 30 марта его отправили в отставку.
Это не первый его опыт работы в Минфине. Во втором правительстве Юлии Тимошенко он в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра, а в 2014-2015 годах был первым заместителем министров финансов Александра Шлапака и Натальи Яресько.
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