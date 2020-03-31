Шмыгаль объяснил, зачем в правительстве изменили глав Минздрава и Минфина
Перед новым министром финансов Марченко и министром здравоохранения Степановым, которых Верховная Рада назначила 30 марта с второй попытки, стоят совсем другие задачи, чем перед предшественниками.
Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV вечером 30 марта говорил глава Кабмина Денис Шмыгаль.
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По его словам, несколько недель назад, когда к работе приступило правительство Шмыгаля вместо правительства Гончарука, были совсем другие условия. Теперь же перед министрами – новые вызовы и задачи.
"На самом деле это большие вызовы, мы сегодня работаем в других условиях. Я уже говорил, что мы сегодня нуждаемся в менеджерах другого сорта", – настаивает Шмыгаль.
Он сказал, что три недели назад в правительстве говорили о стратегии развития и о реформах. Поэтому персональный состав Кабинета Министров формировали, исходя из этого.
Сегодня мы говорим о чрезвычайной ситуации, о спасении жизни и здоровья наших граждан, о чрезвычайно быстрых решениях, о жестком менеджменте,
– заявил Шмыгаль.
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В тот момент, как сказал Шмыгаль, когда МОЗ возглавил Емец, а Минфин – Уманский, в Украине не было столько инфицированных коронавирусом, не было умерших от COVID-19. Сейчас ситуация изменилась, изменились задачи, а следовательно и исполнители этих задач должны быть другие.
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