Шмыгаль объяснил, зачем в правительстве изменили глав Минздрава и Минфина

Перед новым министром финансов Марченко и министром здравоохранения Степановым, которых Верховная Рада назначила 30 марта с второй попытки, стоят совсем другие задачи, чем перед предшественниками.

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV вечером 30 марта говорил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

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По его словам, несколько недель назад, когда к работе приступило правительство Шмыгаля вместо правительства Гончарука, были совсем другие условия. Теперь же перед министрами – новые вызовы и задачи.

"На самом деле это большие вызовы, мы сегодня работаем в других условиях. Я уже говорил, что мы сегодня нуждаемся в менеджерах другого сорта ", – настаивает Шмыгаль.

Он сказал, что три недели назад в правительстве говорили о стратегии развития и о реформах. Поэтому персональный состав Кабинета Министров формировали, исходя из этого.

Сегодня мы говорим о чрезвычайной ситуации, о спасении жизни и здоровья наших граждан, о чрезвычайно быстрых решениях, о жестком менеджменте,

– заявил Шмыгаль.

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