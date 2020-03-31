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      Шмыгаль объяснил, зачем в правительстве изменили глав Минздрава и Минфина

      - Читати новину українською
      Денис Шмыгаль – премьер-министр Украины / Кабинет Министров Украины

      Перед новым министром финансов Марченко и министром здравоохранения Степановым, которых Верховная Рада назначила 30 марта с второй попытки, стоят совсем другие задачи, чем перед предшественниками.

      Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV вечером 30 марта говорил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

      К теме Когда Рада вновь рассмотрит изменения в госбюджет: прогноз Шмыгаля

      По его словам, несколько недель назад, когда к работе приступило правительство Шмыгаля вместо правительства Гончарука, были совсем другие условия. Теперь же перед министрами – новые вызовы и задачи.

      "На самом деле это большие вызовы, мы сегодня работаем в других условиях. Я уже говорил, что мы сегодня нуждаемся в менеджерах другого сорта", – настаивает Шмыгаль.

      Он сказал, что три недели назад в правительстве говорили о стратегии развития и о реформах. Поэтому персональный состав Кабинета Министров формировали, исходя из этого.

      Сегодня мы говорим о чрезвычайной ситуации, о спасении жизни и здоровья наших граждан, о чрезвычайно быстрых решениях, о жестком менеджменте,
      – заявил Шмыгаль.

      Важно! Новоназначенный глава Минздрава Степанов рассказал, как будет бороться с COVID-19

      В тот момент, как сказал Шмыгаль, когда МОЗ возглавил Емец, а Минфин – Уманский, в Украине не было столько инфицированных коронавирусом, не было умерших от COVID-19. Сейчас ситуация изменилась, изменились задачи, а следовательно и исполнители этих задач должны быть другие. 

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Сергей Марченко Максим Степанов Игорь Уманский Илья Емец Кабинет Министров Украины Министерство здравоохранения Украины Министерство финансов Украины Денис Шмыгаль Новости Украины
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