Шмигаль пояснив, навіщо в уряді змінили голів МОЗ та Мінфіну

Перед новим міністром фінансів Марченком та міністром охорони здоров'я Степановим, яких Верховна Рада призначила 30 березня з другої спроби, стоять зовсім інші завдання, ніж перед попередниками.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV ввечері 30 березня говорив голова Кабміну Денис Шмигаль.

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За його словами, кілька тижнів тому, коли до роботи приступив уряд Шмигаля замість уряду Гончарука, були зовсім інші умови. Тепер же перед міністрами – нові виклики та завдання.

"Насправді це великі виклики, ми сьогодні працюємо в інших умовах. Я вже казав, що ми сьогодні потребуємо менеджерів іншого ґатунку", – наполягає Шмигаль.

Він сказав, що три тижні тому в уряді говорили про стратегію розвитку та про реформи. Тож персональний склад Кабінету Міністрів формували, виходячи із цього.

Сьогодні ми говоримо про надзвичайну ситуацію, про порятунок життя та здоров'я наших громадян, про надзвичайно швидкі рішення, про жорсткий менеджмент,

– заявив Шмигаль.

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У той момент, як сказав Шмигаль, коли МОЗ очолив Ємець, а Мінфін – Уманський, в Україні не було стільки інфікованих коронавірусом, не було померлих від COVID-19. Зараз ситуація змінилася, змінилися завдання, а отже і виконавці цих завдань повинні бути інші.