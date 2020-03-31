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      Шмигаль пояснив, навіщо в уряді змінили голів МОЗ та Мінфіну

      -
      Денис Шмигаль – прем'єр-міністр України / Кабінет Міністрів України

      Перед новим міністром фінансів Марченком та міністром охорони здоров'я Степановим, яких Верховна Рада призначила 30 березня з другої спроби, стоять зовсім інші завдання, ніж перед попередниками.

      Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV ввечері 30 березня говорив голова Кабміну Денис Шмигаль.

      До теми Коли Рада знову розгляне зміни до держбюджету: прогноз Шмигаля

      За його словами, кілька тижнів тому, коли до роботи приступив уряд Шмигаля замість уряду Гончарука, були зовсім інші умови. Тепер же перед міністрами – нові виклики та завдання.

      "Насправді це великі виклики, ми сьогодні працюємо в інших умовах. Я вже казав, що ми сьогодні потребуємо менеджерів іншого ґатунку", – наполягає Шмигаль.

      Він сказав, що три тижні тому в уряді говорили про стратегію розвитку та про реформи. Тож персональний склад Кабінету Міністрів формували, виходячи із цього.

      Сьогодні ми говоримо про надзвичайну ситуацію, про порятунок життя та здоров'я наших громадян, про надзвичайно швидкі рішення, про жорсткий менеджмент,
      – заявив Шмигаль.

      Важливо! Новопризначений глава МОЗ Степанов розповів, як боротиметься з COVID-19

      У той момент, як сказав Шмигаль, коли МОЗ очолив Ємець, а Мінфін – Уманський, в Україні не було стільки інфікованих коронавірусом, не було померлих від COVID-19. Зараз ситуація змінилася, змінилися завдання, а отже і виконавці цих завдань повинні бути інші. 

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Сергій Марченко Максим Степанов Ігор Уманський Ілля Ємець Кабінет Міністрів України Міністерство охорони здоров’я Міністерство фінансів України Денис Шмигаль Новини України
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