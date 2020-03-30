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      Коли Рада знову розгляне зміни до держбюджету: прогноз Шмигаля

      - Читать новость на русском
      Денис Шмигаль / Офіс Президента

      Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що Верховна Рада розгляне законопроєкт з поправками до державного бюджету на 2020 рік через 7 – 8 днів.

      Про це він заявив під час ефіру програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. Прем'єр також зазначив, що до сьогоднішнього засідання парламенту не всі депутати мали можливість ознайомиться з документом.

      Радимо ознайомитись Уряд вніс до Ради законопроєкт про зміни до державного бюджету: що пропонують

      Ми хочемо, щоб лікарі, які сьогодні стоять на сторожі життя і здоров'я наших громадян і часто ризикують своїм життям і здоров'ям, отримували не менше, ніж отримують солдати на передовій,
      – наголосив Шмигаль.

      Шмигаль відзначив, що цю вимогу буде прописано у змінах до державного бюджету.

      Він також відзначив, що це "бюджет надзвичайної ситуації", а уряд намагається зберегти практично усі основні видатки.

      Що відомо про зміни до бюджету через коронавірус

      • Зростання інфляції очікують до 8,7% (раніше прогнозували 5,5%).
      • Кабмін закладає у бюджет зниження середньорічного курсу гривні до 29,5 гривні за долар (раніше – 27 гривень за долар).
      • Майже кожен десятий українець, ймовірно, залишиться без роботи: показник безробіття становитиме 9,4% (раніше – 8,1%).
      • Планку середньомісячної зарплати знизили 12,5 тисячі гривень до 11 тисяч гривень (з урахуванням інфляції ця цифра відповідає рівню 2019 року).
      • Сьогодні Верховна Рада України включила до порядку денного зміни до державного бюджету України. Водночас депутатам не вистачило голосів для ухвалення поточного документу.
      • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що усі покращення, які були заплановані у попередній версії бюджету не скасовані, а лише тимчасово відтерміновані.

      Дивіться відео виступу Дениса Шмигаля у Раді:

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Гроші Денис Шмигаль Бюджет 2020
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