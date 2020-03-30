Коли Рада знову розгляне зміни до держбюджету: прогноз Шмигаля

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що Верховна Рада розгляне законопроєкт з поправками до державного бюджету на 2020 рік через 7 – 8 днів.

Про це він заявив під час ефіру програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. Прем'єр також зазначив, що до сьогоднішнього засідання парламенту не всі депутати мали можливість ознайомиться з документом.

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Ми хочемо, щоб лікарі, які сьогодні стоять на сторожі життя і здоров'я наших громадян і часто ризикують своїм життям і здоров'ям, отримували не менше, ніж отримують солдати на передовій,

– наголосив Шмигаль.

Шмигаль відзначив, що цю вимогу буде прописано у змінах до державного бюджету.

Він також відзначив, що це "бюджет надзвичайної ситуації", а уряд намагається зберегти практично усі основні видатки.

Що відомо про зміни до бюджету через коронавірус

Зростання інфляції очікують до 8,7% (раніше прогнозували 5,5%).

Кабмін закладає у бюджет зниження середньорічного курсу гривні до 29,5 гривні за долар (раніше – 27 гривень за долар).

Майже кожен десятий українець, ймовірно, залишиться без роботи: показник безробіття становитиме 9,4% (раніше – 8,1%).

Планку середньомісячної зарплати знизили 12,5 тисячі гривень до 11 тисяч гривень (з урахуванням інфляції ця цифра відповідає рівню 2019 року).

Сьогодні Верховна Рада України включила до порядку денного зміни до державного бюджету України. Водночас депутатам не вистачило голосів для ухвалення поточного документу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що усі покращення, які були заплановані у попередній версії бюджету не скасовані, а лише тимчасово відтерміновані.

Дивіться відео виступу Дениса Шмигаля у Раді: