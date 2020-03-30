Коли Рада знову розгляне зміни до держбюджету: прогноз Шмигаля
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що Верховна Рада розгляне законопроєкт з поправками до державного бюджету на 2020 рік через 7 – 8 днів.
Про це він заявив під час ефіру програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. Прем'єр також зазначив, що до сьогоднішнього засідання парламенту не всі депутати мали можливість ознайомиться з документом.
Радимо ознайомитись Уряд вніс до Ради законопроєкт про зміни до державного бюджету: що пропонують
Ми хочемо, щоб лікарі, які сьогодні стоять на сторожі життя і здоров'я наших громадян і часто ризикують своїм життям і здоров'ям, отримували не менше, ніж отримують солдати на передовій,
– наголосив Шмигаль.
Шмигаль відзначив, що цю вимогу буде прописано у змінах до державного бюджету.
Він також відзначив, що це "бюджет надзвичайної ситуації", а уряд намагається зберегти практично усі основні видатки.
Що відомо про зміни до бюджету через коронавірус
- Зростання інфляції очікують до 8,7% (раніше прогнозували 5,5%).
- Кабмін закладає у бюджет зниження середньорічного курсу гривні до 29,5 гривні за долар (раніше – 27 гривень за долар).
- Майже кожен десятий українець, ймовірно, залишиться без роботи: показник безробіття становитиме 9,4% (раніше – 8,1%).
- Планку середньомісячної зарплати знизили 12,5 тисячі гривень до 11 тисяч гривень (з урахуванням інфляції ця цифра відповідає рівню 2019 року).
- Сьогодні Верховна Рада України включила до порядку денного зміни до державного бюджету України. Водночас депутатам не вистачило голосів для ухвалення поточного документу.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що усі покращення, які були заплановані у попередній версії бюджету не скасовані, а лише тимчасово відтерміновані.
Дивіться відео виступу Дениса Шмигаля у Раді:
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