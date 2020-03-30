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      Когда Рада снова рассмотрит изменения в госбюджет: прогноз Шмыгаля

      - Читати новину українською
      Денис Шмыгаль / Офис Президента

      Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что Верховная Рада рассмотрит законопроект с поправками в государственный бюджет на 2020 год через 7–8 дней.

      Об этом он заявил во время эфира программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Премьер также отметил, что до сегодняшнего заседания парламента не все депутаты имели возможность ознакомится с документом.

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      Мы хотим, чтобы врачи, которые сегодня стоят на страже жизни и здоровья наших граждан и часто рискуют своей жизнью и здоровьем, получали не меньше, чем получают солдаты на передовой,
      – подчеркнул Шмыгаль.

      Шмыгаль отметил, что это требование будет прописано в изменениях в государственный бюджет.

      Он также отметил, что это "бюджет чрезвычайной ситуации", а правительство пытается сохранить практически все основные расходы.

      Что известно об изменениях в бюджет из-за коронавируса

      • Рост инфляции ожидают до 8,7% (ранее прогнозировали 5,5%).
      • Кабмин закладывает в бюджет снижение среднегодового курса гривни до 29,5 гривны за доллар (ранее – 27 гривен за доллар).
      • Почти каждый десятый украинец, вероятно, останется без работы: показатель безработицы составит 9,4% (ранее – 8,1%).
      • Планку среднемесячной зарплаты снизили с 12,5 тысячи гривен до 11 тысяч гривен (с учетом инфляции эта цифра соответствует уровню 2019 года).
      • Сегодня Верховная Рада Украины включила в повестку дня изменения в государственный бюджет Украины. В то же время депутатам не хватило голосов для принятия текущего документа.
      • Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что все улучшения, которые были запланированы в предыдущей версии бюджета не отменены, а лишь временно отсрочены.

      Смотрите видео выступления Дениса Шмыгаля в Раде:

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Деньги Денис Шмыгаль Бюджет 2020
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