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      Нефьодов прокоментував звільнення з посади голови Державної митної служби

      - Читать новость на русском
      Максим Нефьодов
      Максим Нефьодов / Главком

      Кабінет Міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби. Відбулося це на позачерговому засіданні уряду.

      Своє звільнення Нефьодов підтвердив на своїй сторінці в facebook. Разом з ним звільнили і його заступників

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      "Пишаюсь тим, що прийшлось звільняти не тільки мене, а і всіх заступників – Дениса Шендрика, Роберта Зелді та Сергія Петухова. Не знайшлось нікого, хто б погодився "виконувати задачу". Дякую всій команді, ви всі кращі, аніж я заслуговував, як керівник", – написав Нефьодов.

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      В коментарі НВ він також пояснив, як відбулося його звільнення.

      "Причина звільнення невідома. Я про це дізнався на засіданні Кабміну, яке пройшло ввечері. І міністр фінансів Сергій Марченко відмовився зі мною спілкуватися і втік. Але мені стало краще як людині після звільнення", – сказав Нефьодов.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини політики Новини України Кабінет Міністрів України Максим Нефьодов Державна митна служба
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