Нефьодов прокоментував звільнення з посади голови Державної митної служби

Кабінет Міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби. Відбулося це на позачерговому засіданні уряду.

Своє звільнення Нефьодов підтвердив на своїй сторінці в facebook. Разом з ним звільнили і його заступників

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"Пишаюсь тим, що прийшлось звільняти не тільки мене, а і всіх заступників – Дениса Шендрика, Роберта Зелді та Сергія Петухова. Не знайшлось нікого, хто б погодився "виконувати задачу". Дякую всій команді, ви всі кращі, аніж я заслуговував, як керівник", – написав Нефьодов.

Що відомо про Максима Нефьодова

В коментарі НВ він також пояснив, як відбулося його звільнення.

"Причина звільнення невідома. Я про це дізнався на засіданні Кабміну, яке пройшло ввечері. І міністр фінансів Сергій Марченко відмовився зі мною спілкуватися і втік. Але мені стало краще як людині після звільнення", – сказав Нефьодов.