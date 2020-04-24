Нефедов прокомментировал увольнение с должности главы Государственной таможенной службы

Кабинет Министров Украины уволил Максима Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы. Произошло это на внеочередном заседании правительства.

Свое увольнение Нефедов подтвердил на своей странице в facebook. Вместе с ним уволили и его заместителей.

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"Горжусь тем, что пришлось увольнять не только меня, а и всех заместителей – Дениса Шендрика, Роберта Зелди и Сергея Петухова. Не нашлось никого, кто бы согласился "выполнять задачу". Спасибо всей команде, вы все лучше, чем я заслуживал, как руководитель", – написал Нефедов.

Что известно о Максиме Нефедове

В комментарии НВ он также объяснил, как произошло его увольнение.

"Причина увольнения неизвестна. Я об этом узнал на заседании Кабмина, которое прошло вечером. И министр финансов Сергей Марченко отказался со мной общаться и убежал. Но мне стало лучше как человеку после увольнения", – сказал Нефедов.