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      Нефедов прокомментировал увольнение с должности главы Государственной таможенной службы

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      Максим Нефедов
      Максим Нефедов / Главком

      Кабинет Министров Украины уволил Максима Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы. Произошло это на внеочередном заседании правительства.

      Свое увольнение Нефедов подтвердил на своей странице в facebook. Вместе с ним уволили и его заместителей.

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      "Горжусь тем, что пришлось увольнять не только меня, а и всех заместителей – Дениса Шендрика, Роберта Зелди и Сергея Петухова. Не нашлось никого, кто бы согласился "выполнять задачу". Спасибо всей команде, вы все лучше, чем я заслуживал, как руководитель", – написал Нефедов.

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      В комментарии НВ он также объяснил, как произошло его увольнение.

      "Причина увольнения неизвестна. Я об этом узнал на заседании Кабмина, которое прошло вечером. И министр финансов Сергей Марченко отказался со мной общаться и убежал. Но мне стало лучше как человеку после увольнения", – сказал Нефедов.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Максим Нефедов Государственная таможенная служба
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