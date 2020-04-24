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      Нефедова и Верланова уволили с должностей, – Гончаренко

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      Нефедов и Верланов уволены с должностей – Гончаренко
      Максима Нефедова и Сергея Верланова уволили / Коллаж 24 канала

      На внеочередном заседании Кабинета Министров 24 апреля уволили главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

      Вместе с Нефедовым без должности остался и глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов. Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в телеграме.

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      Гончаренко добавил, что кроме начальника таможни уволили еще и заместителей Нефедова – Роберта Зелди, Дениса Шендрика и Сергея Петухова.

      Кроме этого без должности остался заместитель главы Государственной фискальной службы Дмитрий Венцковский.

      Возможные причины увольнения

      • Недавно экс-министр финансов Игорь Уманский рассказал о возможных коррупционных действиях должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.
      • Игорь Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой службы. Он даже предлагал кандидатов на временную замену Максиму Нефедову и Сергею Верланову. По словам экс-министра финансов, такая инициатива была из-за "скручивания" НДС, от которых, госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно.
      • 24 апреля нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

      Информацию о своей отставке впоследствии подтвердил и сам Нефедов.

      "Горжусь тем, что пришлось увольнять не только меня, а и всех заместителей – Дениса Шендрика, Роберта Зелди и Сергея Петухова. Не нашлось никого, кто бы согласился "выполнять задачу". Спасибо всей команде, вы все лучше, чем я заслуживал, как руководитель", – написал Нефедов.

      В комментарии НВ он также объяснил, как произошло его увольнение.

      "Причина увольнения неизвестна. Я об этом узнал на заседании Кабмина, которое прошло вечером. И министр финансов Сергей Марченко отказался со мной общаться и убежал. Но мне стало лучше как человеку после увольнения", – сказал Нефедов.

      Что известно о Максиме Нефедове и Сергее Верланове – читайте по ссылкам.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Максим Нефедов Сергей Верланов Государственная таможенная служба Алексей Гончаренко Коррупция Расследования Игорь Уманский
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