Це складна історія, – Малюська про Богдана і його посаду

Міністр юстиції Денис Малюська сказав, що призначення Андрія Богдана на посаду голови Офісу Президента – це складна тема, до якої причетні його попередники.

Про це Малюська розповів в інтерв'ю 24 каналу. За його словами, після того, як він став міністром це питання ніде не підіймали.

До слова: Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, надовго мене не вистачить, – міністр Малюська

"Складна історія. Багато обговорювалась. Чесно кажучи, але з того моменту, коли я став міністром, це питання ніде не обговорювалося, не дискутувалося. Тому що сталася зміна назви Адміністрації Президента на Офіс Президента. Це була історія, в яку були залучені мої попередники", – заявив він.

Міністр додав, що з погляду нормального функціонування апарату, то в цій історії він великих проблем не бачить.

"Окей, мало бути ухвалено рішення про можливість чи неможливість перебування на посаді влітку. Влітку це питання якось було врегульовано законно, незаконно – нехай суд вирішує", – наголосив Малюська.

Що відомо про Андрія Богдана та як він став головою Офісу Президента – читайте на сайті 24

Дивіться повне інтерв'ю з Денисом Малюською: