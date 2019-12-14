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      Це складна історія, – Малюська про Богдана і його посаду

      3782 Читать новость на русском
      Денис Малюська / minjust.gov.ua

      Міністр юстиції Денис Малюська сказав, що призначення Андрія Богдана на посаду голови Офісу Президента – це складна тема, до якої причетні його попередники.

      Про це Малюська розповів в інтерв'ю 24 каналу. За його словами, після того, як він став міністром це питання ніде не підіймали.

      До слова: Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, надовго мене не вистачить, – міністр Малюська

      "Складна історія. Багато обговорювалась. Чесно кажучи, але з того моменту, коли я став міністром, це питання ніде не обговорювалося, не дискутувалося. Тому що сталася зміна назви Адміністрації Президента на Офіс Президента. Це була історія, в яку були залучені мої попередники", – заявив він.

      Міністр додав, що з погляду нормального функціонування апарату, то в цій історії він великих проблем не бачить.

      "Окей, мало бути ухвалено рішення про можливість чи неможливість перебування на посаді влітку. Влітку це питання якось було врегульовано законно, незаконно – нехай суд вирішує", – наголосив Малюська. 

      Що відомо про Андрія Богдана та як він став головою Офісу Президента – читайте на сайті 24

      Дивіться повне інтерв'ю з Денисом Малюською:

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини політики Денис Малюська Міністерство юстиції Андрій Богдан Офіс Президента
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