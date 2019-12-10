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      Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, надовго мене не вистачить, – міністр Малюська

      1595 Читать новость на русском
      Денис Малюська / 24 канал

      Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що його не влаштовує зарплата державного службовця, і зараз він використовує гроші, отримані на попередній роботі. За його словами, він піде з посади, якщо ситуація не зміниться.

      Про це Малюська розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

      Також в інтерв'ю читайте: Треба розглянути до 800 справ, – Малюська про приховані документи Мін'юсту

      Він пояснив, що усі попередні місяці роботи він щомісяця отримував як міністр всього лише по 16 тисяч. Однак останній місяць ситуація змінилася у дещо кращому напрямку.

      Але от останній місяць ми домовилися про надбавки. І багато з міністрів їх отримали. У мене вже приблизно 29 тисяч гривень,
      – сказав Малюська.

      Він додав, що така цифра його також не задовільняє, і загалом – великій родині з чотирма дітьми тепер доводиться економити. 

      Родина Малюськи:

      "З такою низькою зарплатою, яка в мене була в перші місяці – це 16 тисяч – за моїми розрахунками, мені мало би вистачити прожити рік. В мене є з попередньої, слава Богу, роботи нормальні заощадження: пенсійні і такі… Це була міжнародна організація, тому я сплачував не у місцевий пенсійний фонд, а в Штатах акумулювалися кошти. А так – мої витрати стандартні щомісячні істотно більшими були. Не менше 100 тисяч на місяць я раніше витрачав. Відповідно, зараз ми витрачаємо менше, намагаючись економити. Але все одно це вкрай складно", – підкреслив Малюська.

      Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч – надовго мене не вистачить. Менше – це не довготривала історія працевлаштування. Четверо дітей, це потребує коштів,
      – наголосив міністр.

      Водночас Малюська заявив, що в уряді готові підвищити зарплату, і підкреслив – це важливо і для міжнародних інвесторів.

      "Так, звичайно. Є консенсус всередині уряду. І більше того, навіть міжнародні інвестори, які вкладають кошти в Україну, постійно нас про це питають. Адже розуміють: уряд, який отримує мізерну заробітну плату, живе коштом чогось іншого. Це можуть бути тільки хабарі або додаткові неформальні витрати під якісь зобов’язання. Ми так не працюємо. Відповідно, в нас немає іншого виходу, окрім як підвищити заробітну плату", – підсумував Малюська.

      За його словами, це буде позитивним сигналом для іноземних інвесторів. "Це буде кроком, аби повірити, що в Україні нарешті працює нормальний уряд, і є розуміння, на що вони живуть і як вони проводять свій час", – додав міністр.

      Цікаво: Зарплати в Україні: у кого заробіток зменшився

      денис малюська
      Денис Малюська // фото 24 канал

      Які зарплати в інших міністрів:

      Маю 18 тисяч, вистачає лише на таксі, – Милованов поскаржився на маленьку міністерську зарплату

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      Автор: Альона Чернецька, Катерина Козачинська
      Теги: Новини політики Новини України Гроші Денис Малюська Зарплата
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