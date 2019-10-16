Глава Мінрозвитку і громад Альона Бабак розповіла про свою першу зарплату

Керівниця Міністерства розвитку та громад України в інтерв'ю 24 каналу озвучила розмір своєї зарплати за перший місяць перебування на посаді. Вона отримала майже 15 тисяч гривень.

За словами глави міністерства, це не та зарплата, за яку вона готова працювати. Альона Бабак наголошує, що вона просто нелогічна.

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Водночас, через систему надбавок і премій, очільниця відомства все ж сподівається отримувати вищу зарплату.

Мені не подобається ця система надбавок інтенсивності, премій. Я не хочу собі сама визначати розмір премій. Має бути посадовий оклад міністра і все. Журналісти і платники податків мають право знати про заробітну плату міністра. Вона повинна бути прозорою,

– наголосила Альона Бабак.

Дивіться відео з інтерв'ю із Альоною Бабак

Більше про роботу новоствореного відомства – читайте у матеріалі 24 каналу.

Хто така Альона Бабак?

Їй 49 років. Родом з Кривого Роду. Була народною депутаткою 8-го скликання, пройшовши за списком партія "Об'єднання "Самопоміч", і була заступницею голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

До депутатства була директоркою та співзасновницею ТОВ "Інститут місцевого розвитку".

За освітою Альона Бабак філолог – закінчила Київський педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю "Іноземні мови" із присвоєнням кваліфікації вчителя іноземних мов.

У 1996-му отримала грант на навчання в США, а у 1998-му одержала кваліфікацію магістра Університету Old Dominion (штат Вірджинія, США) за спеціальністю "Бізнес адміністрування" та спеціалізацією "фінанси".

У Верховній Раді 8-го скликання Альона Бабак входила до міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо монетизації житлових субсидій.

Була співавторкою низки законів, серед яких "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж", "Про енергетичну ефективність будівель", "Про житлово-комунальні послуги".

Є досвідченою експерткою у сфері житлово-комунального господарства.

У березні 2017 Альона Бабак повідомила про своє рішення скласти мандат депутата Верховної Ради, проте тоді Рада за це так і не проголосувала.

Що Бабак вказує у декларації?

Згідно з декларацією за 2018-й рік, Альона Бабак володіє трьома квартирами у Києві площею 48, 56 та 188 метрів квадратних. Щоправда, їй належить лише по 50% цієї нерухомості, інша половина записана на Володимира Бабака.

Альона Бабак також задекларувала три земельні ділянки площею по 25 арів кожна у селі Рославичі Васильківського району під Києвом. Одна з них записана на доньку Катерину.

Хто така Альона Бабак – біографію очільниці Міністерства розвитку громад і територій читайте у матеріалі 24 каналу.