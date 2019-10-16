16:10
16 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Поклонська в заручниках в Ердогана. Подарунок від Путіна
      Вєсті Кремля
      23:58, 15 жовтня
      Вєсті.UA: Богдан може перейти до "Європейської Солідарності". Савченко в образі Брежнєва
      Вєсті.UA
      19:10, 15 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Глава Мінрозвитку і громад Альона Бабак розповіла про свою першу зарплату

      230 Читать новость на русском
      Альона Бабак
      Альона Бабак / 24 канал

      Керівниця Міністерства розвитку та громад України в інтерв'ю 24 каналу озвучила розмір своєї зарплати за перший місяць перебування на посаді. Вона отримала майже 15 тисяч гривень.

      За словами глави міністерства, це не та зарплата, за яку вона готова працювати. Альона Бабак наголошує, що вона просто нелогічна. 

      До теми: Створення Міністерства розвитку громад та територій: думки експертів

      Водночас, через систему надбавок і премій, очільниця відомства все ж сподівається отримувати вищу зарплату.

      Мені не подобається ця система надбавок інтенсивності, премій. Я не хочу собі сама визначати розмір премій. Має бути посадовий оклад міністра і все. Журналісти і платники податків мають право знати про заробітну плату міністра. Вона повинна бути прозорою,
      – наголосила Альона Бабак.

      Дивіться відео з інтерв'ю із Альоною Бабак

      Більше про роботу новоствореного відомства – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Хто така Альона Бабак?

      Їй 49 років. Родом з Кривого Роду. Була народною депутаткою 8-го скликання, пройшовши за списком партія "Об'єднання "Самопоміч", і була заступницею голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

      До депутатства була директоркою та співзасновницею ТОВ "Інститут місцевого розвитку".

      За освітою Альона Бабак філолог – закінчила Київський педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю "Іноземні мови" із присвоєнням кваліфікації вчителя іноземних мов.

      У 1996-му отримала грант на навчання в США, а у 1998-му одержала кваліфікацію магістра Університету Old Dominion (штат Вірджинія, США) за спеціальністю "Бізнес адміністрування" та спеціалізацією "фінанси".

      У Верховній Раді 8-го скликання Альона Бабак входила до міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо монетизації житлових субсидій.

      Була співавторкою низки законів, серед яких "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж", "Про енергетичну ефективність будівель", "Про житлово-комунальні послуги".

      Є досвідченою експерткою у сфері житлово-комунального господарства.

      У березні 2017 Альона Бабак повідомила про своє рішення скласти мандат депутата Верховної Ради, проте тоді Рада за це так і не проголосувала.

      Що Бабак вказує у декларації?

      Згідно з декларацією за 2018-й рік, Альона Бабак володіє трьома квартирами у Києві площею 48, 56 та 188 метрів квадратних. Щоправда, їй належить лише по 50% цієї нерухомості, інша половина записана на Володимира Бабака.

      Альона Бабак також задекларувала три земельні ділянки площею по 25 арів кожна у селі Рославичі Васильківського району під Києвом. Одна з них записана на доньку Катерину.

      Хто така Альона Бабакбіографію очільниці Міністерства розвитку громад і територій читайте у матеріалі 24 каналу. 

      blog_ava
      Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
      сьогодні
      12734
      Автор: Емал Набі, Альона Чернецька
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Альона Бабак Міністерство розвитку громад та територій Зарплата
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      сьогодні , 16:01 Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      Наталя Ромашова
      Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      сьогодні , 15:15 Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      Ірина Поліщук 2576
      Ультиматум Кремлю: чого вимагає Україна від Росії і якими будуть наслідки
      сьогодні , 14:23 Ультиматум Кремлю: чого вимагає Україна від Росії і якими будуть наслідки
      Інна Жолобович 3582
      З ГПУ – на нари: поки Луценко "вчить англійську" в Лондоні, вдома за нього взялись детективи
      сьогодні , 11:50 З ГПУ – на нари: поки Луценко "вчить англійську" в Лондоні, вдома за нього взялись детективи
      Інна Жолобович 2456
      Збройний варіант чи мирна реінтеграція: дипломат пояснив, як повернути Донбас
      сьогодні , 10:15 Збройний варіант чи мирна реінтеграція: дипломат пояснив, як повернути Донбас
      Віталій Дейнега 1176
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук