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      Як працюватиме Міністерство розвитку громад та територій: детальне пояснення Олени Бабак

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      Альона Бабак розповіла, як працювати її міністерство
      Альона Бабак розповіла, як працювати її міністерство / decentralization.gov.ua

      Хто буде заступниками міністерки, за які напрямки роботи вони відповідатимуть, чи залишаться працювати урядовці з попереднього апарату – на ці та інші запитання 24 каналу відповіла у середу, 4 вересня, очільниця Міністерства розвитку громад та територій Альона Бабак.

      Альона Бабак повідомила, що у її міністерстві планують виділити ключові напрями-підрозділи, а їх вже закріпити за кожним заступником міністра. Тобто, не буде за одним заступником закріплених кардинально різних напрямків.

      Тим часом Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук мав зустріч із представниками ІТ-індустрії

      Однак, дехто з попередніх урядовців залишиться: "Я залишаю двох заступників, бо вважаю, що завдання перед урядом стоять надто фундаментальні, щоб дозволити собі експериментувати зі зміною кадрів. Однак у сфері регіонального планування і будівництва я хочу бачити нові обличчя".

      Напрямки роботи Міністерства розвитку громад та територій

      Стратегія розвитку регіонів.

      "У пріоритеті міністерства – стратегія регіонального розвитку та урядові заходи у цій сфері. По цьому напрямі буде профільний заступник міністра. Він розроблятиме політику регіонального розвитку і впроваджувати інструменти цієї політики", – пояснила Бабак.

      ► Децентралізація.

      "Окремий заступник буде з питань адміністративно-територіального устрою та розвитку місцевого самоврядування. Фактично – децентралізації", – зазначила очільниця міністерства.

      ► Будівництво та архітектура.

      "Окремий блок – будівництво і просторове планування. Україна тривалий час багато уваги приділяла будівництву, а от архітектурі – ні. А має бути навпаки", – сказала Бабак.

      ► Житлово-комунальне господарство.

      Бабак наголосила: "Безумовно, напрям житлово-комунального господарства залишиться. Акцент будемо робити на стратегіях: розвитку систем централізованого водопостачання, теплопостачання, поведінки з побутовими відходами, житловій політиці, благоустрою й енергоефективності".

      Здебільшого в роботі міністерства відбудеться зміщення акцентів, щоби було зрозуміло, що саме буде важливим для міністерства,
      – підсумувала Альона Бабак.

      До слова, керівниця Міністерства розвитку громад та територій Альона Бабак 4 вересня анонсувала початок роботи Фонду енергоефективності. Саме завдяки його роботі, на думку міністерки, вдасться модернізувати багатоквартирні будинки українців та суттєво зменшити оплату за найдорожчу комунальну послугу – теплопостачання.

      А ще Бабак поділилася думками з приводу того, чи був процес децентралізації правильним раніше, та які зміни запровадять у новому уряді.

      Відео 24 каналу усієї розмови із міністеркою Альоною Бабак:

      Хто така Олена Бабакбіографію очільниці Міністерства розвитку громад і територій читайте у матеріалі 24 каналу. Зазначимо, що це міністерство реорганізували із Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

      Уряд
      Повний склад нового уряду прем'єра Гончарука / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Людмила Кушнір, Олесь Друкач
      Теги: Новини України Альона Бабак Міністерство розвитку громад та територій Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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