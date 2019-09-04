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      Доступні послуги – це головне: Бабак проголосила новий принцип децентралізації

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      Альона Бабак розповіла про своє бачення розвитку децентралізації
      Альона Бабак розповіла про своє бачення розвитку децентралізації / "Радио Свобода"

      Очільниця Міністерства розвитку громад та територій Альона Бабак розповіла 24 каналу у середу, 4 вересня, чи був процес децентралізації правильним раніше, та які зміни запровадять відтепер у новому уряді.

      Бабак запевнила, що раніше процес децентралізації "тривав еволюційно правильно". І раніше здобутий досвід ніхто не має наміру перекреслювати.

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      Мовиться про те, що під час каденції попереднього парламенту та урядування Гройсмана тривав процес формування нормативно-правової бази, а потім створювалися інструменти добровільного об'єднання громад. Утім, не все було гладко.

      Можливо, громади сформувалися не надто економічно спроможними, однак люди пройшли шлях дебатів та згуртованості,
      – зазначила Бабак.

      Відтепер новий уряд буде впроваджувати інше – перспективне планування. Тобто, від уряду на місця підуть певні конкретні плани об'єднання громад за принципом спроможності. Це новий принцип, який втілюватиме уряд Гончарука.

      Головне завдання – досягнення і виконання соціальних стандартів доступності адміністративних, соціальних, житлово-комунальних послуг на рівні громади,
      – наголосила міністерка.

      І підсумувала: "За цим принципом громади й будуть сформовані. А уряд з Верховною Радою разом будуть думати, як ці зміни закріпити".

      Що таке децентралізація? Загалом це процес передачі певних (часто значних) повноважень та права розпоряджатися власним бюджетом від центральних державних органів до органів місцевого самоврядування.

      "Кожен мешканець села чи міста має право на сучасну медицину й освіту, доступні та якісні адміністративні, комунальні, соціальні послуги, гарні дороги, чисті й освітлені вулиці. Але люди можуть впливати на якість цих послуг лише тоді, коли відповідальні за їх надання перебувають поруч", – так мовиться у засадах політики децентралізації в Україні.

      Відео 24 каналу усієї розмови із міністеркою Альоною Бабак:

      Олена Бабак – до роботи в уряді Гончарука була в робочій групі з питань реформування житлово-комунального господарства при Мінрегіонбуді. Детально біографію міністерки читайте у матеріалі 24 каналу.

      Зазначимо, що Міністерство розвитку громад і територій – це реорганізоване Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

      Уряд
      Повний склад нового уряду прем'єра Гончарука / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Людмила Кушнір, Олесь Друкач
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Альона Бабак Міністерство розвитку громад та територій Децентралізація
      Джерело: 24 канал
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