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      Доступные услуги – это главное: Бабак провозгласила новый принцип децентрализации

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      Алена Бабак рассказала о своем видении развития децентрализации
      Алена Бабак рассказала о своем видении развития децентрализации / "Радио Свобода"

      Глава Министерства развития общин и территорий Алена Бабак рассказала 24 каналу, был ли процесс децентрализации правильным раньше, и какие изменения введут отныне в новом правительстве.

      Бабак заверила, что раньше процесс децентрализации "продолжался эволюционно правильно". И ранее полученный опыт никто не собирается перечеркивать.

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      Говорится о том, что во время каденции предыдущего парламента и правительства Гройсмана продолжался процесс формирования нормативно-правовой базы, а затем создавались инструменты добровольного объединения общин. Впрочем, не все было гладко.

      Возможно, общины сформировались не слишком экономически состоятельными, однако люди прошли путь дебатов и сплоченности,
      – отметила Бабак.

      Теперь новое правительство будет внедрять другое – перспективное планирование. То есть, от правительства на места пойдут определенные конкретные планы объединения общин по принципу состоятельности. Это новый принцип, который будет воплощать правительство Гончарука.

      Главная задача – достижение и выполнение социальных стандартов доступности административных, социальных, жилищно-коммунальных услуг на уровне общины,
      – отметила министр.

      И подытожила: "По этому принципу общины и будут сформированы. А правительство с Верховной Радой вместе будут думать, как эти изменения закрепить".

      Что такое децентрализация? В целом это процесс передачи определенных (часто значительных) полномочий и права распоряжаться собственным бюджетом от центральных государственных органов органам местного самоуправления.

      "Каждый житель села или города имеет право на современную медицину и образование, доступные и качественные административные, коммунальные, социальные услуги, хорошие дороги, чистые и освещенные улицы. Но люди могут влиять на качество этих услуг только тогда, когда ответственные за их предоставление находятся рядом", – так говорится в основах политики децентрализации в Украине.

      Видео: весь разговор с министром Аленой Бабак

      Алена Бабак – до работы в правительстве Гончарука была в рабочей группе по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Минрегионе. Подробно биографию министра читайте в материале 24 канала.

      Отметим, что Министерство развития общин и территорий – это реорганизованное Министерство регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

      Уряд
      Полный состав нового правительства премьера Гончарука / Инфографика 24 канала

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      Автор: Людмила Кушнир, Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Министерство развития общин и территорий Алена Бабак Децентрализация
      Источник: 24 канал
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