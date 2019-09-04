Доступные услуги – это главное: Бабак провозгласила новый принцип децентрализации

Глава Министерства развития общин и территорий Алена Бабак рассказала 24 каналу, был ли процесс децентрализации правильным раньше, и какие изменения введут отныне в новом правительстве.

Бабак заверила, что раньше процесс децентрализации "продолжался эволюционно правильно". И ранее полученный опыт никто не собирается перечеркивать.

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Говорится о том, что во время каденции предыдущего парламента и правительства Гройсмана продолжался процесс формирования нормативно-правовой базы, а затем создавались инструменты добровольного объединения общин. Впрочем, не все было гладко.

Возможно, общины сформировались не слишком экономически состоятельными, однако люди прошли путь дебатов и сплоченности,

– отметила Бабак.

Теперь новое правительство будет внедрять другое – перспективное планирование. То есть, от правительства на места пойдут определенные конкретные планы объединения общин по принципу состоятельности. Это новый принцип, который будет воплощать правительство Гончарука.

Главная задача – достижение и выполнение социальных стандартов доступности административных, социальных, жилищно-коммунальных услуг на уровне общины,

– отметила министр.

И подытожила: "По этому принципу общины и будут сформированы. А правительство с Верховной Радой вместе будут думать, как эти изменения закрепить".

Что такое децентрализация? В целом это процесс передачи определенных (часто значительных) полномочий и права распоряжаться собственным бюджетом от центральных государственных органов органам местного самоуправления.



"Каждый житель села или города имеет право на современную медицину и образование, доступные и качественные административные, коммунальные, социальные услуги, хорошие дороги, чистые и освещенные улицы. Но люди могут влиять на качество этих услуг только тогда, когда ответственные за их предоставление находятся рядом", – так говорится в основах политики децентрализации в Украине.

Видео: весь разговор с министром Аленой Бабак

Алена Бабак – до работы в правительстве Гончарука была в рабочей группе по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Минрегионе. Подробно биографию министра читайте в материале 24 канала.

Отметим, что Министерство развития общин и территорий – это реорганизованное Министерство регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства.



Полный состав нового правительства премьера Гончарука / Инфографика 24 канала