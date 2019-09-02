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      Зеленський хоче, щоб місцеві вибори відбулися у 2019-2020 роках за новим законодавством

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      Зеленський заявив, що місцеві вибори можуть відбутися вже цього року
      Зеленський заявив, що місцеві вибори можуть відбутися вже цього року / dt.ua

      Президент України Володимир Зеленський під час своєї наради з керівниками Верховної Ради, Кабінету Міністрів та правоохоронних органів доручив завершити реформу децентралізації влади. Зокрема, президент хоче змін до Конституції, які б забезпечили реальну передачу влади, фінансів та ресурсів на місця.

      Має відбутися завершення секторальної децентралізації, наближення послуг кожного мешканця та громади і забезпечення їх влади, наголосив Володимир Зеленський.

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      Ми маємо визначити остаточні межі формування державного адміністративно-територіального устрою, закріпити межі кожної адміністративно-територіальної одиниці. Маємо завершити об'єднання територіальних громад та реформувати місцеві органи виконавчої влади,
      – сказав президент.

      За його словами, місцеві органи виконавчої влади, серед іншого, мають контролювати законність рішень органів місцевого самоврядування.

      "Ми маємо провести місцеві вибори на новій адміністративно-територіальній основі. Термін – 2019-2020 роки", – заявив Зеленський.

      Відповідальними за виконання цього доручення є прем'єр Олексій Гончарук, міністр розвитку громад Альона Бабак, міністр юстиції Денис Малюська, голова Верховної Ради Дмитро Разумков і голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

      Що відомо про майбутні місцеві вибори?За законом чергові місцеві вибори в Україні мали б відбутися у 2020 року. Втім було багато розмов про те, що відбудуться дострокові вибори. Така можливість досі залишається під питанням, а в президентській команді кажуть, що це можливо лише після повної реформи децентралізації.

      Експерти переконані, що проведення дострокових виборів є політично вигідним правлячій партії "Слуга народу", позаяк вони зможуть за цей час максимально втримати рівень підтримки, з яким ішли на вибори до парламенту.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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