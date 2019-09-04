17:37
4 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Осіннє загострення Поклонської. Путін зіпсував дітям День знань
      Вєсті Кремля
      22:16, 3 вересня
      Вєсті.UA: Аваков передає досвід. Акустична зброя Ляшка
      Вєсті.UA
      20:11, 3 вересня
      Брехня чиновників та незаконне збагачення: в яких скандалах фігурує "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Платіжки за тепло можна зменшити удвічі або й більше, – Бабак

      53
      Альона Бабак – Міністр розвитку громад та територій
      Альона Бабак – Міністр розвитку громад та територій / slovoidilo.ua

      Керівник Міністерства розвитку громад та територій анонсувала початок роботи Фонду енергоефективності. Саме завдяки його роботі, на думку міністерки, вдасться модернізувати багатоквартирні будинки українців та суттєво зменшити оплату за найдорожчу комунальну послугу – теплопостачання.

      Раніше була тільки одна урядова програма з енергоефективності, тепер буде більше. Про це 24 каналу розповіла сама очільниця Міністерства Альона Бабак.

      Читайте також: Податок на нерухомість 2019 – коли й скільки треба заплатити

      Очільниця міністерства повідомила, що в Україні 80% багатоквартирних будинків потребують модернізації у плані підвищення енергоощадності.

      Раніше держава підтримувала лише програму "теплих кредитів". Ця програма, каже Бабак, була ефективною, але вона пропонувала лише короткострокові рішення – заміну вікон, невеликі утеплення стін чи фасаду. Натомість Фонд відкриває фінансування комплексних проєктів модернізації через програму Енергодім.

      Ми очікуємо, що завдяки роботі Фонду скоротиться споживання енергії багатоквартирними будинками – від 20 до 60 відсотків. Це означає, що платіжки за найдорожчу комунальну послугу теплопостачання можна зменшити у два, а, можливо, навіть у більше разів,
      – наголосила Бабак.

      За 5 років роботи Фонду, як очікує уряд, енергоефективними стануть щонайменше 16 тисяч будинків. А це зекономить для держави 1,5 мільярда кубометрів газу.

      "Наше завдання – оголосити про початок роботи Фонду і поінформувати усіх мешканців будинків, як вони можуть скористатися його послугами", – підсумувала очільниця Міністерства розвитку громад та територій.

      Відео 24 каналу усієї розмови із міністеркою Альоною Бабак:

      Олена Бабак – екснардеп від "Самопомочі", була в робочій групі з питань реформування житлово-комунального господарства при Мінрегіонбуді. Детально біографію міністерки читайте у матеріалі 24 каналу.

      Зазначимо, що Міністерство розвитку громад і територій – це реорганізоване Міністерство регіонального розвитку будівництва і житлово-комунального господарства.

      Альона Бабак
      Повний склад нового уряду прем'єра Гончарука / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
      сьогодні
      36827
      Автор: Олесь Друкач, Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Новини політики Комунальні послуги Міністерство розвитку громад та територій Альона Бабак Кабінет Міністрів України Енергоефективність
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Епоха Світличної в Харкові добігає кінця
      сьогодні , 17:28 Епоха Світличної в Харкові добігає кінця
      85
      Для Кремля включают "план "Б"
      сьогодні , 17:00 Для Кремля включают "план "Б"
      Сергій Климовський 1331
      Як продовжити термін експлуатації пральної машинки
      сьогодні , 09:00 Як продовжити термін експлуатації пральної машинки
      1521
      Ціни на квартири у новобудовах Одеси продовжують стрімке падіння
      сьогодні , 16:01 Ціни на квартири у новобудовах Одеси продовжують стрімке падіння
      1551
      Боротьба за Літній театр в Одесі: суд виніс скандальне рішення у справі
      сьогодні , 15:31 Боротьба за Літній театр в Одесі: суд виніс скандальне рішення у справі
      Тетяна Мартинюк 300
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук