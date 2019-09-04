Платіжки за тепло можна зменшити удвічі або й більше, – Бабак

Керівник Міністерства розвитку громад та територій анонсувала початок роботи Фонду енергоефективності. Саме завдяки його роботі, на думку міністерки, вдасться модернізувати багатоквартирні будинки українців та суттєво зменшити оплату за найдорожчу комунальну послугу – теплопостачання.

Раніше була тільки одна урядова програма з енергоефективності, тепер буде більше. Про це 24 каналу розповіла сама очільниця Міністерства Альона Бабак.

Читайте також: Податок на нерухомість 2019 – коли й скільки треба заплатити

Очільниця міністерства повідомила, що в Україні 80% багатоквартирних будинків потребують модернізації у плані підвищення енергоощадності.

Раніше держава підтримувала лише програму "теплих кредитів". Ця програма, каже Бабак, була ефективною, але вона пропонувала лише короткострокові рішення – заміну вікон, невеликі утеплення стін чи фасаду. Натомість Фонд відкриває фінансування комплексних проєктів модернізації через програму Енергодім.

Ми очікуємо, що завдяки роботі Фонду скоротиться споживання енергії багатоквартирними будинками – від 20 до 60 відсотків. Це означає, що платіжки за найдорожчу комунальну послугу теплопостачання можна зменшити у два, а, можливо, навіть у більше разів,

– наголосила Бабак.

За 5 років роботи Фонду, як очікує уряд, енергоефективними стануть щонайменше 16 тисяч будинків. А це зекономить для держави 1,5 мільярда кубометрів газу.

"Наше завдання – оголосити про початок роботи Фонду і поінформувати усіх мешканців будинків, як вони можуть скористатися його послугами", – підсумувала очільниця Міністерства розвитку громад та територій.

Відео 24 каналу усієї розмови із міністеркою Альоною Бабак:

Олена Бабак – екснардеп від "Самопомочі", була в робочій групі з питань реформування житлово-комунального господарства при Мінрегіонбуді. Детально біографію міністерки читайте у матеріалі 24 каналу.

Зазначимо, що Міністерство розвитку громад і територій – це реорганізоване Міністерство регіонального розвитку будівництва і житлово-комунального господарства.



Повний склад нового уряду прем'єра Гончарука / Інфографіка 24 каналу