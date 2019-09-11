Створення Міністерства розвитку громад та територій: думки експертів

У новому уряді створили відразу кілька нових міністерств, серед яких – розвитку громад та територій. Фактично це реорганізоване Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, яке очолював Геннадій Зубко. Нині ж новоствореним відомством керуватиме Альона Бабак.

Як працює реформа децентралізації

Найбільш вдалим прикладом дії реформи децентралізації є селище міського типу Пісочин, що на Харківщині.

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Навколо нього у територіальну громаду об'єдналося ще сім сіл, це відбувалось поступово – за три роки. Однак результати не забарилися.

Якщо у 2014 році у бюджет Пісочинської селищної ради за власними надходженнями складав приблизно 20 мільйонів гривень, то бюджет, який ухвалили на 2019 рік, складав 127 мільйонів,

– зауважив селищний голова Пісочина Олег Чернобай.

На ці гроші у новоутвореній ОТГ почали будувати дороги, зводити ще одну школу. А ті навчальні заклади, що є, оснастили інтерактивними дошками та ноутбуками. Місцеві кажуть – це все завдяки децентралізації.

Що передбачає реформа децентралізації?Внаслідок реформи децентралізації багато функцій влади перейшли від центру до територіальних громад. Відтак гроші, які акумулює село, місто чи район, не йдуть до Києва, а залишаються на місцях. Тож невеликі українські міста та села почали використовувати більше грошей на свої потреби.

Чи підтримує реформу нова очільниця

В уряді Гройсмана реформою опікувалось Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Тепер же відомство реорганізували та змінили назву на Міністерство розвитку громад і територій. Його очолила Альона Бабак.



Альона Бабак

У парламенті попереднього скликання вона була заступницею голови профільного комітету. Бабак підтримує реформу і каже, що буде завершувати її, ймовірно вже у 2020 році. Аби у жовтні наступного року місцеві вибори відбулися на територіальній основі.

Усе, що було зроблено є еволюційно правильним. Тепер буде окремий заступник міністра з питань адміністративно-територіального устою, розвитку місцевого самоврядування, фактично децентралізації. Адже ми вважаємо, що ці напрямки потребують окремої уваги,

– підкреслила Бабак.

Хто така Альона Бабак – біографію очільниці Міністерства розвитку громад і територій читайте у матеріалі 24 каналу.

Якої думки дотримуються експерти

Експерти ж кажуть, що основним пріоритетом міністерства має бути зменшення контрасту між областями. Бо різницю часто видно навіть неозброєним оком. Наприклад, за станом доріг.

Коли Закарпатська область бідніша, Дніпропетровська краща. Незалежно від того, де людина проживає, вона повинна мати приблизно однакові можливості, приблизно однакові умови проживання,

– заявив експерт із децентралізації Іван Лукеря.

Що потрібно змінити

Основний фонд – регіонального розвитку – раніше виділяв гроші на невеликі проєкти, зокрема, й на заміну вікон у школах. Нині експерти радять переорієнтуватися на більші проєкти. А стимулювати розвиток на місцях треба буде по-іншому.

Не давати все, що просять, де є дефіцит, а виділяти лише 80% від дефіциту. Аби це спонукало на 20% попрацювати відповідно. Це є базовим завданням для міністерства,

– сказав виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Цікаво, що з назви міністерства зникла абревіатура ЖКГ, а от зі структури – ні. Цей напрям збережеться і серед його пріоритетів буде енергоефективність. Також приділять увагу й архітектурі. Як додала Бабак, тривалий час Україна не достатньо уваги приділяла архітектурі, а звертала більше уваги на будівництво. На її думку, все має бути навпаки.

Більше про роботу новоствореного відомства – читайте у матеріалі 24 каналу.

Окрім того, на міністерство, як і інші відомства, чекає тотальна діджиталізація. Йдеться про удосконалення електронних реєстрів і послуг.