14:12
11 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА APPLE ІМПІЧМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко стане президентом США. РПЦ перетворює воду на вино
      Вєсті Кремля
      22:44, 10 вересня
      Вєсті.UA: Дива рівноваги Луценка. Катастрофічна реформа "Укрзалізниці"
      Вєсті.UA
      19:42, 10 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА APPLE ІМПІЧМЕНТ

      Створення Міністерства розвитку громад та територій: думки експертів

      Читать новость на русском

      У новому уряді створили відразу кілька нових міністерств, серед яких – розвитку громад та територій. Фактично це реорганізоване Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, яке очолював Геннадій Зубко. Нині ж новоствореним відомством керуватиме Альона Бабак.

      Як працює реформа децентралізації

      Найбільш вдалим прикладом дії реформи децентралізації є селище міського типу Пісочин, що на Харківщині. 

      Читайте також: Реформа децентралізації: як змінилося маленьке місто за чотири роки

      Навколо нього у територіальну громаду об'єдналося ще сім сіл, це відбувалось поступово – за три роки. Однак результати не забарилися.

      Якщо у 2014 році у бюджет Пісочинської селищної ради за власними надходженнями складав приблизно 20 мільйонів гривень, то бюджет, який ухвалили на 2019 рік, складав 127 мільйонів,
      – зауважив селищний голова Пісочина Олег Чернобай.

      На ці гроші у новоутвореній ОТГ почали будувати дороги, зводити ще одну школу. А ті навчальні заклади, що є, оснастили інтерактивними дошками та ноутбуками. Місцеві кажуть – це все завдяки децентралізації.

      Що передбачає реформа децентралізації?Внаслідок реформи децентралізації багато функцій влади перейшли від центру до територіальних громад. Відтак гроші, які акумулює село, місто чи район, не йдуть до Києва, а залишаються на місцях. Тож невеликі українські міста та села почали використовувати більше грошей на свої потреби.

      Чи підтримує реформу нова очільниця 

      В уряді Гройсмана реформою опікувалось Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Тепер же відомство реорганізували та змінили назву на Міністерство розвитку громад і територій. Його очолила Альона Бабак. 


      Альона Бабак

      У парламенті попереднього скликання вона була заступницею голови профільного комітету. Бабак підтримує реформу і каже, що буде завершувати її, ймовірно вже у 2020 році. Аби у жовтні наступного року місцеві вибори відбулися на територіальній основі.

      Усе, що було зроблено є еволюційно правильним. Тепер буде окремий заступник міністра з питань адміністративно-територіального устою, розвитку місцевого самоврядування, фактично децентралізації. Адже ми вважаємо, що ці напрямки потребують окремої уваги,
      – підкреслила Бабак.

      Хто така Альона Бабакбіографію очільниці Міністерства розвитку громад і територій читайте у матеріалі 24 каналу. 

      Якої думки дотримуються експерти

      Експерти ж кажуть, що основним пріоритетом міністерства має бути зменшення контрасту між областями. Бо різницю часто видно навіть неозброєним оком. Наприклад, за станом доріг.

      Коли Закарпатська область бідніша, Дніпропетровська краща. Незалежно від того, де людина проживає, вона повинна мати приблизно однакові можливості, приблизно однакові умови проживання,
      – заявив експерт із децентралізації Іван Лукеря.

      Що потрібно змінити

      Основний фонд – регіонального розвитку – раніше виділяв гроші на невеликі проєкти, зокрема, й на заміну вікон у школах. Нині експерти радять переорієнтуватися на більші проєкти. А стимулювати розвиток на місцях треба буде по-іншому.

      Не давати все, що просять, де є дефіцит, а виділяти лише 80% від дефіциту. Аби це спонукало на 20% попрацювати відповідно. Це є базовим завданням для міністерства,
      – сказав виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

      Цікаво, що з назви міністерства зникла абревіатура ЖКГ, а от зі структури – ні. Цей напрям збережеться і серед його пріоритетів буде енергоефективність. Також приділять увагу й архітектурі. Як додала Бабак, тривалий час Україна не достатньо уваги приділяла архітектурі, а звертала більше уваги на будівництво. На її думку, все має бути навпаки. 

      Більше про роботу новоствореного відомства – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Окрім того, на міністерство, як і інші відомства, чекає тотальна діджиталізація. Йдеться про удосконалення електронних реєстрів і послуг.

      blog_ava
      У Росії істерика через заяву Сенцова: слова кремлівських політиків вражають цинізмом
      сьогодні
      14801
      Автор: Людмила Кушнір, Анна Черненко, Анна Калюжна
      Теги: Новини України Новини нерухомості України Новини нерухомості Реформи Будівництво Дороги Гроші Бюджет Міністерство розвитку громад та територій Альона Бабак ЖКГ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Плани Зеленського щодо судової реформи: як зробити її ефективною
      сьогодні , 13:30 Плани Зеленського щодо судової реформи: як зробити її ефективною
      Роман Маселко 1
      Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      сьогодні , 12:00 Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      Блог Медіа 2155
      Теракт 11 вересня: що варто знати про вежі Всесвітнього торгового центру
      сьогодні , 11:09 Теракт 11 вересня: що варто знати про вежі Всесвітнього торгового центру
      Наталя Сколоздра 1023
      Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч
      сьогодні , 10:35 Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч
      Ігор Саджениця 936
      Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором
      сьогодні , 10:24 Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором
      4312
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук