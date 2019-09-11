Создание Министерства развития общин и территорий: мнения экспертов

В новом правительстве создали сразу несколько новых министерств, среди которых – развития общин и территорий. Фактически это реорганизованное Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которое возглавлял Геннадий Зубко. Сейчас же новосозданным ведомством будет руководить Алена Бабак.

Как работает реформа децентрализации

Наиболее удачным примером действия реформы децентрализации является поселок городского типа Песочин, что на Харьковщине.

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Вокруг него в территориальную общину объединилось еще семь сел, это происходило постепенно – за три года. Однако результаты не заставили себя ждать.

Если в 2014 году в бюджет Песочинского поселкового совета по собственным поступлениям составлял примерно 20 миллионов гривен, то бюджет, который приняли на 2019, составлял 127 миллионов,

– отметил поселковый глава Песочина Олег Чернобай.

На эти деньги в новообразованной ОТО начали строить дороги, возводить еще одну школу. А те учебные заведения, которые есть, оснастили интерактивными досками и ноутбуками. Местные говорят – это все благодаря децентрализации.

Что предусматривает реформа децентрализации?​Вследствие реформы децентрализации много функций власти перешли от центра к территориальным общинам. Поэтому деньги, которые аккумулирует село, город или район, не идут в Киев, а остаются на местах. Поэтому небольшие украинские города и села начали использовать больше денег на свои нужды.

Поддерживает ли реформу новая руководительница

В правительстве Гройсмана о реформе заботилось Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Теперь же ведомство реорганизовали и изменили название на Министерство развития общин и территорий. Его возглавила Алена Бабак.



Алена Бабак

В парламенте предыдущего созыва она была заместителем председателя профильного комитета. Бабак поддерживает реформу и говорит, что будет завершать ее, вероятно уже в 2020 году. Чтобы в октябре следующего года местные выборы состоялись на территориальной основе.

Все, что было сделано является эволюционно правильным. Теперь будет отдельный заместитель министра по вопросам административно-территориального устоя, развития местного самоуправления, фактически децентрализации. Ведь мы считаем, что эти направления требуют отдельного внимания,

– подчеркнула Бабак.

Кто такая Алена Бабак – биографию руководительницы Министерства развития общин и территорий читайте в материале 24 канала.

Какого мнения придерживаются эксперты

Эксперты говорят, что основным приоритетом министерства должно быть уменьшение контраста между областями. Потому что разницу часто видно даже невооруженным глазом. Например, по состоянию дорог.

Когда Закарпатская область беднее, Днепропетровская лучше. Независимо от того, где человек проживает, он должен иметь примерно одинаковые возможности, примерно одинаковые условия проживания,

– заявил эксперт по децентрализации Иван Лукерья.

Что нужно изменить

Основной фонд – регионального развития – ранее выделял деньги на небольшие проекты, в том числе и на замену окон в школах. Сейчас эксперты советуют переориентироваться на большие проекты. А стимулировать развитие на местах надо будет по-другому.

Не давать все, что просят, где есть дефицит, а выделять лишь 80% от дефицита. Чтобы это подвигло на 20% поработать соответственно. Это является базовой задачей для министерства,

– сказал исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Интересно, что из названия министерства исчезла аббревиатура ЖКХ, а вот из структуры – нет. Это направление сохранится и среди его приоритетов будет энергоэффективность. Также уделят внимание и архитектуре. Как добавила Бабак, длительное время Украина недостаточно внимания уделяла архитектуре, а обращала больше внимания на строительство. По ее мнению, все должно быть наоборот.

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Кроме того, министерство, как и другие ведомства, ждет тотальная диджитализация. Речь идет об усовершенствовании электронных реестров и услуг.