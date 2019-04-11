Реформа децентралізації: як змінилося маленьке місто за чотири роки

Однією з найбільш значущих та ефективних реформ вважають реформу децентралізації. Саме її Україна впровадила у рамках програми підтримки реформ Євросоюзу. Експерти стверджують, що ця складна реформа перебудовує всю систему управління країною, позбавляючи її радянського адміністративного спадку.

У чому полягає суть реформи децентралізації

Комплекс заходів з реформи децентралізації влади в Україні стартував ще у 2014 році. А вже у 2015 Верховна Рада ухвалила закон "Про добровільне об'єднання територіальних громад".

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Загалом реформа передбачає збільшення кількості повноважень на місцях. Для цього сусідні міські, селищні та сільські ради можуть об'єднуватися в одну громаду, яка має спільний орган місцевого самоврядування. А внаслідок ухвалення змін до Бюджетного та Податкового кодексів об'єднанні територіальні громади отримують бюджетні повноваження на місцях.



Досягнення реформи децентралізації за три роки

Говорячи простими словами, внаслідок реформи децентралізації багато функцій влади перейшли від центру до територіальних громад. Відтак гроші, які акумулює село, місто чи район, не йдуть до Києва, а залишаються на місцях. Відтепер невеликі українські міста та села почали використовувати більше грошей на свої потреби.

До слова, станом на січень 2019 року, в Україні було створено 876 об'єднаних територіальних громад. Найбільше з них – у Житомирській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Тоді як, Закарпатська, Вінницька, Київська, Луганська, Черкаська області залишилися аутсайдерами.



Карта об'єднаних територіальних громад в Україні

Як запроваджували реформу децентралізації

Після ухвалення у 2015 році закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад" було створено методику створення об'єднаних територіальних громад (ОТГ) та видано підзаконні акти.

Того ж року у 159 ОТГ пройшли місцеві вибори, а 2016 рік вони почали з новими повноваженнями й перейшли на прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом.

Такі зміни вимагають від керівників на місцях значно більшої кваліфікації та ґрунтовних знань в економіці, фінансах, стратегічному менеджменті та розуміння інвестиційного менеджменту,

– зазначила керівниця напрямку "Будівництво" Офісу ефективного регулювання BRDO Олена Шуляк.

Саме тому, як повідомила заступниця голови Приморської міської адміністрації Ганна Саламатіна, делегація членів громади проходила дистанційне навчання протягом шести місяців. Відомо, що це були не лише лекційні заняття, але й практикум та виїзні конференції. У такий спосіб у 2015 році керівники громад підвищили свою кваліфікацію та були готові до успішного проведення реформи.

Як працює реформа у Приморській ОТГ

Загалом Запорізька область займає лідируючи позиції за кількістю та якістю об'єднаних територіальних громад. Мешканці Приморської громади на власні очі побачили, як може змінитися життя у місті лише після однієї реформи. До складу Приморської ОТГ входять:

місто Приморськ;

село Комишуватка;

селище Набережне;

селище Подспор'є.



Приморська ОТГ

З початку реформи приморчани розділилися на два табори. Одні вважали, що реформа дійсно допомагає місту, інші ж переконували, що не бачать суттєвих змін.

Того, що відбувається, недостатньо. Краще б замість реконструкції місцева влада займалася створенням робочих місць, щоб люди мали де працювати,

– зауважив приморчанин Віталій.

У Приморську дійсно існує велика проблема з кількістю та якістю робочих місць. Тож, випадки, коли люди, не маючи роботи, виїжджають закордон або до інших українських міст, не поодинокі.

Після того, як гроші почали залишатися у місці, у нас з'явилося більше можливостей. Наразі громада витрачає гроші на першочергові потреби: ремонти у школах, реконструкція частин міста. Крім того, ми справедливо розподіляємо гроші між членами ОТГ. Тому може здатися, що зміни відбуваються занадто повільно, але ж роботи дійсно дуже багато,

– наголосила Ганна Саламатіна.

Як змінилося місто

Перші результати реформи торкнулися центра міста. Там замість старого асфальту виклали нову плитку. Відтепер автомобілі не можуть заїжджати на центральну площу міста, а люди отримали ще один майданчик для безпечних прогулянок.

Також змінилася система освітлення вулиць. На місці радянських ламп розкалювання з'явилися світлодіодні, які не лише заощаджують електроенергію, але й краще освітлюють вулиці. А деякі ліхтарі навіть мають невеличкі сонячні батареї.



Оновлені світлодіодні ліхтарі



У деяких місцях встановлені камери спостереження

Але однією з найважливіших досягнень реформи все ж таки є заміна вікон та ремонт даху у школі №2. У навчальному закладі, де вчаться понад 500 дітей, тривалий час протікав дах.

Заміна даху у школі – це надзвичайно потрібний та важливий крок. Це ж абсурд – як у 21 столітті може протікати дах,

– зауважила приморчанка Наталія.



У школі навчається понад 500 дітей

"У 2017-2018 навчальному році бюджетним коштом ми змінили дах у школі. Загалом на ремонт витратили понад 682 тисяч гривень. Власними силами ми б точно не зробили цього", – зазначили у звіті школи.

Але нові вікна отримала не лише школа №2, а й Приморський регіональний українсько-болгарський ліцей. Раніше заміна вікон здійснювалася поступово коштом батьків.



Приморський ліцей отримав нові вікна

Як повідомила заступниця голови Приморської міської адміністрації, багато коштів виділили на заміну плитки. Тож, доріжки, якими щодня користуються приморчани, привели в належний вигляд.

Наразі місто – на стадії оновлення. Відбулося чимало змін, але ще багато потрібно зробити. У Приморській міськадміністрації зауважили, що пріоритетним напрямком діяльності залишається створення нових робочих місць. Тому влада активно займається залученням інвестицій, зокрема, й з-за кордону.