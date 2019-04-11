Реформа децентрализации: как изменился маленький город за четыре года

Одной из наиболее значимых и эффективных реформ считают реформу децентрализации. Именно ее Украина внедрила в рамках программы поддержки реформ Евросоюза. Эксперты утверждают, что эта сложная реформа перестраивает всю систему управления страной, лишая ее советского административного наследства.

В чем заключается суть реформы децентрализации

Комплекс мероприятий по реформе децентрализации власти в Украине стартовал еще в 2014 году. А уже в 2015 Верховная Рада приняла закон "О добровольном объединении территориальных общин".

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В общем реформа предусматривает увеличение количества полномочий на местах. Для этого соседние городские, поселковые и сельские советы могут объединяться в одну общину, которая имеет общий орган местного самоуправления. А в результате принятия изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы объединенные территориальные общины получают бюджетные полномочия на местах.



Достижения реформы децентрализации за три года

Говоря простыми словами, в результате реформы децентрализации много функций власти перешли от центра к территориальным общинам. Поэтому деньги, которые аккумулирует село, город или район, не идут в Киев, а остаются на местах. Отныне небольшие украинские города и села начали использовать больше денег на свои нужды.

К слову, по состоянию на январь 2019 года, в Украине было создано 876 объединенных территориальных общин. Больше всего из них – в Житомирской, Волынской, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской и Запорожской областях. Тогда как, Закарпатская, Винницкая, Киевская, Луганская, Черкасская области остались аутсайдерами.



Карта объединенных территориальных общин в Украине

Как вводили реформу децентрализации

После принятия в 2015 году закона "О добровольном объединении территориальных общин" была создана методика создания объединенных территориальных общин (ОТО) и выданы подзаконные акты.

В том же году в 159 ОТО прошли местные выборы, а 2016 они начали с новыми полномочиями и перешли на прямые межбюджетные отношения с госбюджетом.

Такие изменения требуют от руководителей на местах значительно большей квалификации и глубоких знаний в экономике, финансах, стратегическом менеджменте и понимание инвестиционного менеджмента,

– отметила руководитель направления "Строительство" Офиса эффективного регулирования BRDO Елена Шуляк.

Именно поэтому, как сообщила заместитель председателя Приморской городской администрации Анна Саламатина, делегация членов общины проходила дистанционное обучение в течение шести месяцев. Известно, что это были не только лекционные занятия, но и практикум и выездные конференции. Таким образом в 2015 году руководители общин повысили свою квалификацию и были готовы к успешному проведению реформы.

Как работает реформа в Приморской ОТО

В целом Запорожская область занимает лидирующие позиции по количеству и качеству объединенных территориальных общин. Жители Приморского общества воочию увидели, как может измениться жизнь в городе только после одной реформы. В состав Приморской ОТО входят:

город Приморск;

село Комишеватка;

поселок Набережное;

поселок Подспорье.



Приморская ОТГ

С начала реформы приморчане разделились на два лагеря. Одни считали, что реформа действительно помогает городу, другие же убеждали, что не видят существенных изменений.

Того, что происходит, недостаточно. Лучше бы вместо реконструкции местная власть занималась созданием рабочих мест, чтобы люди имели где работать,

– заметил приморчанин Виталий.

В Приморске действительно существует большая проблема с количеством и качеством рабочих мест. Поэтому, случаи, когда люди, не имея работы, выезжают за границу или в другие украинские города, не единичны.

После того, как деньги начали оставаться в месте, у нас появилось больше возможностей. Сейчас община тратит деньги на первоочередные нужды: ремонт в школах, реконструкция частей города. Кроме того, мы справедливо распределяем деньги между членами ОТО. Поэтому может показаться, что изменения происходят слишком медленно, но работы действительно очень много,

– отметила Анна Саламатина.

Как изменился город

Первые результаты реформы коснулись центра города. Там вместо старого асфальта выложили новую плитку. Теперь автомобили не могут заезжать на центральную площадь города, а люди получили еще одну площадку для безопасных прогулок.

Также изменилась система освещения улиц. На месте советских ламп накаливания появились светодиодные, которые не только экономят электроэнергию, но и лучше освещают улицы. А некоторые фонари даже имеют небольшие солнечные батареи.



Обновленные светодиодные фонари



В некоторых местах установлены камеры наблюдения

Но одной из важнейших достижений реформы все же является замена окон и ремонт крыши в школе №2. В учебном заведении, где учатся более 500 детей, длительное время протекала крыша.

Замена крыши в школе – это очень нужный и важный шаг. Это же абсурд – как в 21 веке может протекать крыша,

– заметила приморчанка Наталья.



В школе обучается более 500 детей

"В 2017-2018 учебном году за счет бюджета мы сменили крышу в школе. Всего на ремонт потратили более 682 тысяч гривен. Собственными силами мы бы точно не сделали этого", – отметили в отчете школы.

Но новые окна получила не только школа №2, но и Приморский региональный украинско-болгарский лицей. Ранее замена окон осуществлялась постепенно за счет родителей.



Приморский лицей получил новые окна

Как сообщила заместитель председателя Приморской городской администрации, много средств выделили на замену плитки. Поэтому, дорожки, которыми ежедневно пользуются приморчане, привели в надлежащий вид.

Сейчас город – на стадии обновления. Произошло немало изменений, но еще много нужно сделать. В Приморской горадминистрации отметили, что приоритетным направлением деятельности остается создание новых рабочих мест. Поэтому власть активно занимается привлечением инвестиций, в том числе и из-за рубежа.