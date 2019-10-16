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      Глава Минразвития и общин Алена Бабак рассказала о своей первой зарплате

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      Алена Бабак
      Алена Бабак / 24 канал

      Руководитель Министерства развития и общин Украины в интервью 24 каналу озвучила размер своей зарплаты за первый месяц пребывания на должности. Она получила почти 15 тысяч гривен.

      По словам главы министерства, это не та зарплата, за которую она готова работать. Алена Бабак отмечает, что она просто нелогична.

      К теме: Создание Министерства развития общин и территорий: мнения экспертов

      В то же время, через систему надбавок и премий, глава ведомства все же надеется получать более высокую зарплату.

      Мне не нравится эта система надбавок интенсивности, премий. Я не хочу себе сама определять размер премий. Должен быть должностной оклад министра и все. Журналисты и налогоплательщики имеют право знать о заработной плате министра. Она должна быть прозрачной,
      – отметила Алена Бабак.

      Больше о работе новосозданного ведомства – читайте в материале 24 канала.

      Кто такая Алена Бабак?

      Ей 49 лет. Родом из Кривого Рога. Была народным депутатом 8-го созыва, пройдя по списку партии "Объединение "Самопомич", и была заместителем главы Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

      До депутатства была директором и соучредителем ООО "Институт местного развития".

      По образованию Алена Бабак филолог – закончила Киевский педагогический институт иностранных языков по специальности "Иностранные языки" с присвоением квалификации учителя иностранных языков.

      В 1996-м получила грант на обучение в США, а в 1998-м получила квалификацию магистра Университета Old Dominion (штат Вирджиния, США) по специальности "Бизнес администрирование" и специализации "финансы".

      В Верховной Раде 8-го созыва Алена Бабак входила в межведомственную рабочую группу по подготовке предложений относительно монетизации жилищных субсидий.

      Была соавтором ряда законов, среди которых "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях", "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей", "Об энергетической эффективности зданий", "О жилищно-коммунальных услугах".

      Является опытным экспертом в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

      В марте 2017 Алена Бабак сообщила о своем решении сложить мандат депутата Верховной Рады, однако тогда Рада за это так и не проголосовала.

      Что Бабак указывает в декларации?

      Согласно декларации за 2018-й год, Алена Бабак владеет тремя квартирами в Киеве площадью 48, 56 и 188 квадратных метров. Правда, ей принадлежит по 50% этой недвижимости, другая половина записана на Владимира Бабака.

      Алена Бабак также задекларировала три земельных участка площадью по 25 аров каждый в селе Рославичи Васильковского района под Киевом. Один из них записан на дочь Екатерину.

      Кто такая Алена Бабакбиографию главы Министерства развития общин и территорий
      читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Эмал Наби, Алена Чернецкая
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости политики Новости Украины Зарплата Министерство развития общин и территорий Алена Бабак
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