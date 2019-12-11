Як у Мін’юсті "зникали" сотні документів: ексклюзивне інтерв’ю з міністром Малюською

Про протидію рейдерству, запуск ринку землі, роботу Міністерства, "чорні нотаріуси", реєстрацію шлюбів та українські в'язниці – читайте у першій частині інтерв'ю 24 каналу з міністром юстиції Денисом Малюською.

Про боротьбу з рейдерством

Як ви плануєте боротися з цією проблемою?

Ми плануємо, що до того, як ми відкриємо ринок землі, рейдерства не буде. Принаймні не буде на тому рівні, на якому це відчувають громадяни.

Тобто за рік ви плануєте?

Швидше. Насправді, системного рейдерства, тобто рейдерства як бізнесу, яким заробляли окремі групи впливу чи юристи, вже немає. І це ми чітко відчуваємо за результатами діяльності нашої антирейдерської комісії.

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Усі скарги, які зараз розглядаються такою комісією – це період до того, як було обрано уряд (90% скарг). І 10% скарг – це ті дії, які були вчинені реєстраторами до того, як набрав чинність закон про захист права власності, який ми розробляли.



Денис Малюська бореться з рейдерством / Фото: 24 канал

Реєстратори КПшок, ДПшок, які, власне, і використовувались у якості інструменту в більшості рейдерських захоплень. Цього вже немає. У нас ще є значний відрізок часу для того, щоб ми зачистили ринок від залишків осіб, які все ще намагаються по-дрібному пошахраювати в реєстрах.

Проблеми на відкритті ринку землі не буде. Інша справа, що, можливо, в когось виникнуть якісь нові ідеї, схеми на старті відкриття ринку землі. Але ми до того будемо повністю готові. В нас уже істотно реформована антирейдерська комісія та швидкий розгляд скарг. Я думаю, що з точки зору рейдерства там проблем не буде. Там будуть інші проблеми.

Нещодавно ви опублікували пост у фейсбуці, в якому написали про те, що знайшли ящик із листами, які намагалися від вас приховати. Що було в тих листах?

Ящики. І заради справедливості зазначу, що абсолютна більшість, майже всі документи, які там ховалися, це практика старого Мін'юсту, ще до мого призначення міністром. Але і знайшли свіжі документи, які приховали, зокрема, і від мене. Практика була надзвичайно популярна. Все, що якось шкодило різноманітним схемам чи шахрайствам, у яких були зацікавлені працівники Мін'юсту різноманітних департаментів, воно приховувалося.

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Просто для того, щоб Мін’юст зайвий раз не світив, не оформляв чи не був вимушений публічно коментувати які-небудь схеми чи негативні результати. Це стосувалося реєстраційних дій, виконавчих проваджень. Весь цей масив ящиків із документами ми аналізуємо, аналізують правоохоронні органи.

Побачимо, чи зможемо ми ще щось зараз отримати цікаве, якось допомогти громадянам, які не отримали відповідей чи реакції на свої скарги. Але так, це трапилося. Більше того, скажу, що, за чутками, такі практики існували ледь не в кожному міністерстві.

Це просто випадковість чи, навпаки, наша дотошність, що ми змогли знайти такі ящики саме в нас. Це залишки старої бюрократії, з якими ми поки що маємо справу.

Тобто, від попереднього міністра їх теж приховували?

Звичайно. Це ж якраз була частина тих практик, з якими ми зараз вдало боремось.

А де їх знайшли, і взагалі як це відбулося?

Їх знайшли в архіві. Наскільки я розумію, це була частина тих матеріалів, які поки що не встигли знищити. Це далеко не вся кореспонденція, яка була прихована від документообігу міністерства. Частина якась, яка ще залишилась. Чи лінь було, чи не встигли поки що забрати, приховати, знищити під час зміни влади. Факт той, що воно там є, воно задокументовано.

Цікава історія. Там на кожному документі був фільтр, відповідно вся вхідна кореспонденція проходила перегляд і на верхньому правому куті ставився мінус. Якщо стояв мінус, цей документ просто зникав, відповідно офіційно в міністерство не потрапляв.



Від міністра приховували документацію / Фото: 24 канал

Оці документи з мінусами ми якраз знайшли в ящиках. Більше того, електронного документообігу в міністерстві не існувало, і канцелярії на прийняття документів теж не було. Тобто, якщо хтось приносив документи, він кидав їх у ящик без жодних гарантій, що з ящику воно потрапить в систему Мін’юсту, а не буде приховане.

Стара історія про те, як можна гратися з документообігом. Цього вже немає. В нас вже є електронний документообіг, працюють канцелярії, які ставлять відмітку про отримання документів. Тобто, ми вже перейшли на прозорі механізми своєї роботи.

Чи шукаєте ви інші такі листи?

Всередині приміщення Мін'юсту таких листів більше немає, але якщо їх хтось знайде, ми будемо вдячні і зацікавлені в тому, щоб їх отримати. Повірте, нам є що розгрібати. У нас є величезні масиви, наприклад, скарг в антирейдерську комісію, які ніде не обліковувались, не фігурували.

Ми навіть уявлення не мали про їхній реальний обсяг. Лише зараз ми змогли їх зібрати всі разом, порахувати і запровадити облік. Вийшло до 800 справ. І ми уявлення не мали, що в нас такий обсяг, і їх ще треба розглянути.

Про "чорних нотаріусів"

Як будуть боротися в Міністерстві з проблемою "чорних нотаріусів" (коли без відома переписують власність)?

Більшість з чорних нотаріусів вже відключена від реєстрів. Вони вже не здійснюють реєстраційні дії. Але, звичайно, не всі. Перший крок, який ми зробили, ми подали законопроєкт, який відключив комунальні підприємства від реєстрів.

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Саме в цих підприємствах концентрувалося найбільше так званих "чорних реєстраторів". На жаль, їх всіх вичистити з ринку за один раз ми не змогли. Невелика частина змогла мігрувати в сільські ради і стала реєстраторами на рівні сіл та селищ.

Ми їх також намагаємося вичистити з ринку двома способами. Перший: це коли вони залучаються до якоїсь рейдерської чи квазірейдерської дії, де вони порушують законодавство. Тоді ми їх позбавляємо статусу реєстратора. Або ж інший спосіб – це проведення перевірок, моніторингів.



Феміда у кабінеті міністра / Фото: 24 канал

Тобто поступово ми все це виправляємо і згодом жоден "чорний нотаріус" не буде працювати. Окрім того, ринок отримав гарний меседж.

Що ви скажете про ідею зі сповіщенням, коли власники отримують на телефон повідомлення, що з їхньою власністю щось відбувається. Чи це працюватиме?

Це вже працювало, але воно не дуже допомагало у боротьбі з рейдерством. Це платна послуга. Вона працювала так: якщо ваш об’єкт продали, то вам на телефон приходить сповіщення. Але сенс у цьому сповіщенні невеликий. Ну, дізналися ви, що вже не є власником. І що далі?

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Зараз встановлені нові механізми, які ми пілотуємо на окремих нотаріусах. У майбутньому ми хочемо зробити так, аби нотаріус, який вчиняє якісь реєстраційні дії, має проводити декілька рівнів аунтифікації. Так само, як це відбувається з кредитними картками.

Тобто не достатньо буде просто ввести номер, а потрібно буде пройти багаторівневу перевірку. Ми це зараз запроваджуємо. І це має стати додатковою гарантією від хакерів, які отримують дані електронних ключів нотаріусів, і від їхнього імені вносять незаконні реєстраційні дії. Також ми запроваджуємо цифровий підпис.

Про реєстрацію та розірвання шлюбу нотаріусами

У нотаріусів з’явилася додаткова функція. Тепер вони можуть укладати шлюб і допомагати з розлученням.

З’явиться. Наразі її ще немає. Але ми не бачимо жодних перепон, аби не надати нотаріусам такі повноваження. Чому ні? Це буде зручніше для громадян.

Тобто це буде швидше? Не потрібно буде ставати у черги, аби розписатися?

Умови щодо часу реєстрації шлюбу залишаться однаковими як для РАЦСів, так і для нотаріусів. Але останні будуть більш гнучкими, адже їх є дуже багато. Тим паче, коли є змагання за клієнта – це завжди означає поліпшення сервісу.

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Щодо вартості – ця тема не пропрацьована. Але я думаю, що ми зупинимося на ринковій ціні і самі нотаріуси визначатимуть вартість своїх послуг. Я вважаю, що проблем із завищеними цінами не повинно бути.

Про в’язниці

Ви хочете зменшити кількість в’язниць і створити такі собі платні СІЗО. Що це таке і як вони мають працювати?

Скорочення кількості в’язниць однозначно треба робити. У нас їх занадто багато і вони не заповнені. Частину з них ми передамо на приватизацію, частину – Збройним силам, решту – будемо консервувати. Думаю, десь на третину мережа в’язниць зменшиться. У нас не так багато ув’язнених.

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Щодо приватних СІЗО ми маємо ідею. У нас є слідчі ізолятори у кожному великому місті. Всі вони перебувають у дуже занедбаному стані. У нас, напевно, немає жодного СІЗО, в якому б дотримувалися європейські стандарти. Як правило, це або жахливі, або наджахливі ситуації.

Частину приміщень взагалі не можна використовувати для тимчасового перебування людей. Ситуація вкрай складна і грошей у бюджеті на це немає. Ідея полягає у тому, що у випадку СІЗО держава має єдиний інтерес – щоб людина була доступною для слідства. Простими словами – щоб вона не втекла.



У міністра є ідея, як зробити приватні СІЗО / Фото: 24 канал

У держави немає мети перевиховати цих людей, чи карати їх. Бо людина, яка перебуває у СІЗО, по факту не винна з точку зору закону. Відповідно ніщо не забороняє цим людям оплатити своє комфортне перебування у СІЗО.

У такий спосіб доступ до цих осіб зберігатиметься, вони нікуди не втечуть. Водночас вони зможуть оплатити собі більш-менш комфортне перебування. Грошей на будівництво таких готелів у держави немає, але ми пропонуємо залучити бізнес. На нашу думку, це досить непоганий варіант, адже будуть забезпечені і права громадян, і буде створене додаткове джерело отримання податків.

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