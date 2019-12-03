Реєстрація шлюбу у нотаріуса: що може змінити ініціатива Мін’юсту

В Україні часом може змінитися процедура реєстрації шлюбів і розлучень – у Міністерстві юстиції планують, аби цим займались не лише РАЦСи, а і нотаріуси.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, анонсуючи розширення списку послуг, які надають нотаріуси, яке має відбутись уже незабаром.

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Як пояснила 24 каналу співкерівник практики сімейного права юридичної фірми "Астерс" Ольга Лепіхіна, ідея реєстрації та розірвання шлюбів нотаріусами не є українським винаходом. Такі види реєстрації вже успішно практикуються та позитивно зарекомендували себе в Іспанії, Франції та країнах Прибалтики.

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Лепіхіна нагадала, що останніми роками нотаріусам уже надали більше повноважень та розширили професійний інструментарій. Наприклад, тепер вони можуть реєструвати компанії та підприємства або самостійно перевірити сімейний стан особи, перелік осіб зареєстрованих у житлі тощо.

Якщо до всіх цих функцій також додається можливість реєструвати чи розривати шлюби, це означитиме, що громадяни зможуть користуватись більш якісною і комплексною послугою, однак, очевидно, дорожчу, ніж в РАГСі.

По-перше, це можливість вибрати нотаріуса в комфортній локації та призначити зустріч в зручний час. По-друге, нотаріус, одразу може проконсультувати щодо укладення шлюбного договору або окреслити варіанти договірного поділу майна та врегулювання питань щодо опіки над дітьми. По-третє, у цього ж нотаріуса, за необхідності, можна укласти договори, що стосуються "сімейних" питань",

– пояснила Лепіхіна.

Разом з тим, експерт Центру політико-правових реформ Євген Школьний пояснив 24 каналу, що такий крок – це швидше піар-хід Мін'юсту, аніж вирішення нагальних проблем у сфері реєстрації актів цивільного стану.

На його думку, такі послуги потрібно передати не нотаріусам, а повністю усім органам місцевого самоврядування, насамперед містам обласного значення. "Незрозуміло, чому послуги з реєстрації бізнесу та нерухомості вже давно децентралізовані, а послуги РАЦС Мін'юст досі тримає у себе", - сказав він.

Наразі це перешкода політиці децентралізації, адже мешканці сіл у разі їх приєднання до міст обласного значення вимушені їхати за цими послугами за 20-40 км. Крім того, небажання Мін'юсту передати повноваження з реєстрації шлюбу та інших послуг РАЦС місцевому самоврядуванню є перешкодою для надання цих послуг за моделлю життєвої ситуації у центрах надання адмінпослуг,

– сказав він.

Школьний також зазначив, що надання послуг РАЦС нотаріусами - це просто ще одна опція для заможних громадян, адже нотаріуси не будуть реєструвати шлюби за існуючі 85 коп.