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      Регистрация брака у нотариуса: что может изменить инициатива Минюста

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      Регистрация брака в ЗАГСе / Фото из открытых источников

      В Украине может измениться процедура регистрации браков и разводов – в Министерстве юстиции планируют, чтобы этим занимались не только ЗАГСы, но и нотариусы.

      Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, анонсируя расширение списка услуг, оказываемых нотариусами, которое должно состояться уже в скором времени.

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      Как объяснила 24 каналу соруководитель практики семейного права юридической фирмы "Астерс" Ольга Лепихина, идея регистрации и расторжения браков нотариусами не является украинским изобретением. Такие виды регистрации уже успешно практикуются и положительно зарекомендовали себя в Испании, Франции и странах Прибалтики.

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      Лепихина напомнила, что в последние годы нотариусам уже предоставили больше полномочий и расширили профессиональный инструментарий. Например, теперь они могут регистрировать компании и предприятия или самостоятельно проверять семейное положение лица, перечень лиц зарегистрированных в жилье и тому подобное.

      Если ко всем этим функциям также добавляется возможность регистрировать или расторгать браки, это будет значить, что граждане смогут пользоваться более качественной и комплексной услугой, однако, очевидно, дороже, чем в ЗАГСе.

      Во-первых, это возможность выбрать нотариуса в комфортной локации и назначить встречу в удобное время. Во-вторых, нотариус, сразу может проконсультировать на счет заключения брачного договора или очертить варианты договорного раздела имущества и урегулирования вопросов опеки над детьми. В-третьих, у этого же нотариуса, при необходимости, можно заключить договоры, касающиеся "семейных" вопросов,
      – объяснила Лепихина.

      Вместе с тем, эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Школьный объяснил 24 каналу, что такой шаг – это скорее всего пиар-ход Минюста, чем решение насущных проблем в сфере регистрации актов гражданского состояния.

      По его мнению, такие услуги нужно передать не нотариусам, а полностью всем органам местного самоуправления, прежде всего городам областного значения. "Непонятно, почему услуги по регистрации бизнеса и недвижимости уже давно децентрализованные, а услуги ЗАГС Минюст до сих пор держит у себя", – сказал он.

      Сейчас это препятствие политике децентрализации, ведь жители сел в случае их присоединения к городам областного значения вынуждены ехать за этими услугами за 20-40 км. Кроме того, нежелание Минюста передать полномочия по регистрации брака и других услуг ЗАГС местному самоуправлению является препятствием для предоставления этих услуг по модели жизненной ситуации в центрах предоставления админуслуг,
      – сказал он.

      Школьный также отметил, что предоставление услуг ЗАГС нотариусами – это просто еще одна опция для состоятельных граждан, ведь нотариусы не будут регистрировать браки за существующие 85 коп.

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости семьи Министерство юстиции Денис Малюська
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