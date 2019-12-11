Как в Минюсте "исчезали" сотни документов: эксклюзивное интервью с министром Малюськой

О противодействии рейдерству, запуске рынка земли, работе Министерства, "черных нотариусов", регистрации браков и украинских тюрьмах – читайте в первой части интервью 24 канала с министром юстиции Денисом Малюськой.

О борьбе с рейдерством

Как вы планируете бороться с этой проблемой?

Мы планируем, что до того, как мы откроем рынок земли, рейдерства не будет. По крайней мере не будет на том уровне, на котором это чувствуют граждане.

То есть за год вы планируете?

Быстрее. На самом деле, системного рейдерства, то есть рейдерства как бизнеса, которым зарабатывали отдельные группы влияния или юристы, уже нет. И это мы четко ощущаем по результатам деятельности нашей антирейдерской комиссии.

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Все жалобы, которые сейчас рассматриваются такой комиссией – это период до того, как было избрано правительство (90% жалоб). И 10% жалоб – это те действия, которые были совершены регистраторами до того, как вступил в силу закон о защите права собственности, который мы разрабатывали.



Денис Малюська борется с рейдерством / Фото: 24 канал

Регистраторы КПшок, ДПшок, которые, собственно, и использовались в качестве инструмента в большинстве рейдерских захватов. Этого уже нет. У нас еще есть значительный отрезок времени для того, чтобы мы зачистили рынок от остатков лиц, которые все еще пытаются по-мелкому помошенничать в реестрах.

Проблемы на открытии рынка земли не будет. Другое дело, что, возможно, у кого-то возникнут какие-то новые идеи, схемы на старте открытия рынка земли. Но мы будем полностью готовы. У нас уже существенно реформирована антирейдерская комиссия и быстрое рассмотрение жалоб. Я думаю, что с точки зрения рейдерства там проблем не будет. Там будут другие проблемы.

Недавно вы опубликовали пост в фейсбуке, в котором написали о том, что нашли ящик с письмами, которые пытались от вас скрыть. Что было в тех письмах?

Ящики. И ради справедливости отмечу, что абсолютное большинство, почти все документы, которые там прятались, это практика старого Минюста, еще до моего назначения министром. Но и нашли свежие документы, которые скрыли, в частности, и от меня. Практика была чрезвычайно популярна. Все, что как-то вредило разнообразным схемам или мошенничествам, в которых были заинтересованы работники Минюста различных департаментов, оно скрывалось.

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Просто для того, чтобы Минюст лишний раз не светил, не оформлял или не был вынужден публично комментировать какие-либо схемы или отрицательные результаты. Это касалось регистрационных действий, исполнительных производств. Весь этот массив ящиков с документами мы анализируем, анализируют правоохранительные органы.

Увидим, сможем ли мы еще что-то сейчас получить интересное, как-то помочь гражданам, которые не получили ответов или реакции на свои жалобы. Но да, это случилось. Более того, скажу, что, по слухам, такие практики существовали едва ли не в каждом министерстве.

Это просто случайность или, напротив, наша дотошность, что мы смогли найти такие ящики именно у нас. Это остатки старой бюрократии, с которыми мы пока что имеем дело.

То есть, от предыдущего министра их тоже скрывали?

Естественно. Это же как раз была часть тех практик, с которыми мы сейчас удачно боремся.

А где их нашли, и вообще как это произошло?

Их нашли в архиве. Насколько я понимаю, это была часть тех материалов, которые пока что не успели уничтожить. Это далеко не вся корреспонденция, которая была скрыта от документооборота министерства. Часть какая-то, которая еще осталась. Или лень было, не успели пока забрать, скрыть, уничтожить во время смены власти. Факт тот, что оно там есть, оно задокументировано.

Интересная история. Там на каждом документе был фильтр, соответственно вся входящая корреспонденция проходила просмотр и на верхнем правом углу ставился минус. Если стоял минус, этот документ просто исчезал, соответственно официально в министерство не попадал.



От министра скрывали документацию / Фото: 24 канал

Эти документы с минусами мы как раз нашли в ящиках. Более того, электронного документооборота в министерстве не существовало, и канцелярии на приеме документов тоже не было. То есть, если кто-то приносил документы, он бросал их в ящик без всяких гарантий, что из ящика они попадут в систему Минюста, а не будут сокрыты.

Старая история о том, как можно играть с документооборотом. Этого уже нет. У нас уже есть электронный документооборот, работают канцелярии, которые ставят отметку о получении документов. То есть, мы уже перешли на прозрачные механизмы своей работы.

Ищете ли вы другие такие письма?

Внутри помещения Минюста таких писем больше нет, но если их кто найдет, мы будем благодарны и заинтересованы в том, чтобы их получить. Поверьте, нам есть что разгребать. У нас есть огромные массивы, например, жалоб в антирейдерскую комиссию, которые нигде не учитывались, не фигурировали.

Мы даже представления не имели об их реальном объеме. Только сейчас мы смогли их собрать все вместе, посчитать и ввести учет. Получилось до 800 дел. И мы понятия не имели, что у нас такой объем, и их еще надо рассмотреть.

О "черных нотариусах"

Как будут бороться в Министерстве с проблемой "черных нотариусов" (когда без ведома переписывают собственность)?

Большинство из черных нотариусов уже отключено от реестров. Они уже не осуществляют регистрационные действия. Но, конечно, не все. Первый шаг, который мы сделали, мы подали законопроект, который отключил коммунальные предприятия от реестров.

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Именно в этих предприятиях концентрировалось больше всего так называемых "черных регистраторов". К сожалению, их всех вычистить с рынка за один раз мы не смогли. Небольшая часть смогла мигрировать в сельские советы и стала регистраторами на уровне сел и поселков.

Мы их также пытаемся вычистить с рынка двумя способами. Первый: это когда они привлекаются к некой рейдерской или квазирейдерской деятельности, где они нарушают законодательство. Тогда мы их лишаем статуса регистратора. Или же другой способ – это проведение проверок, мониторингов.



Фемида в кабинете министра / Фото: 24 канал

То есть постепенно мы все это исправляем и впоследствии ни один "черный нотариус" не будет работать. Кроме того, рынок получил хороший месседж.

Что вы скажете об идее с уведомлением, когда владельцы получают на телефон сообщение, что с их собственностью что-то происходит. Будет ли это работать?

Это уже работало, но оно не очень помогало в борьбе с рейдерством. Это платная услуга. Она работала так: если ваш объект продали, то вам на телефон приходит оповещение. Но смысл в этом уведомлении невелик. Ну, узнали вы, что уже не являетесь владельцем. И что дальше?

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Сейчас установлены новые механизмы, которые мы пилотируем на отдельных нотариусах. В будущем мы хотим сделать так, чтобы нотариус, совершающий какие-то регистрационные действия, должен был проводить несколько уровней аунтификации. Так же, как это происходит с кредитными карточками.

То есть не достаточно будет просто ввести номер, а нужно будет пройти многоуровневую проверку. Мы сейчас вводим. И это должно стать дополнительной гарантией от хакеров, которые получают данные электронных ключей нотариусов, и от их имени вносят незаконные регистрационные действия. Также мы вводим цифровую подпись.

О регистрации и расторжении брака нотариусами

У нотариусов появилась дополнительная функция. Теперь они могут заключать брак и помогать с разводом.

Появится. Сейчас ее еще нет. Но мы не видим никаких преград, чтобы не предоставить нотариусам полномочия. Почему нет? Это будет удобнее для граждан.

То есть это будет быстрее? Не нужно будет становиться в очередь, чтобы расписаться?

Условия по времени регистрации брака останутся одинаковыми как для Загсов, так и для нотариусов. Но последние будут более гибкими, ведь их очень много. Тем более, когда есть соревнование за клиента – это всегда означает улучшение сервиса.

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По стоимости – эта тема не проработана. Но я думаю, что мы остановимся на рыночной цене и сами нотариусы будут определять стоимость своих услуг. Я считаю, что проблем с завышенными ценами не должно быть.

О тюрьме

Вы хотите уменьшить количество тюрем и создать некие платные СИЗО. Что это такое и как они должны работать?

Сокращение количества тюрем однозначно надо делать. У нас их слишком много и они не заполнены. Часть из них мы передадим на приватизацию, часть – Вооруженным силам, остальное – будем консервировать. Думаю, где-то на треть сеть тюрем уменьшится. У нас не так много заключенных.

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Относительно частных СИЗО у нас есть идея. У нас есть следственные изоляторы в каждом крупном городе. Все они находятся в очень запущенном состоянии. У нас, наверное, нет ни одного СИЗО, в котором бы соблюдались европейские стандарты. Как правило, это либо ужасные, либо сверх ужасные ситуации.

Часть помещений вообще нельзя использовать для временного пребывания людей. Ситуация крайне сложная и денег в бюджете на это нет. Идея заключается в том, что в случае СИЗО государство имеет единственный интерес – чтобы человек был доступен для следствия. Простыми словами – чтобы он не сбежал.



У министра есть идея, как сделать частные СИЗО / Фото: 24 канал

У государства нет цели перевоспитать этих людей, наказывать их. Потому что человек, который находится в СИЗО, по факту не виноват с точки зрения закона. Соответственно ничто не запрещает этим людям оплатить свое комфортное пребывание в СИЗО.

Таким образом доступ к этим лицам будет сохраняться, они никуда не убегут. Вместе они смогут оплатить себе более-менее комфортное пребывание. Денег на строительство таких гостиниц у государства нет, но мы предлагаем привлечь бизнес. По нашему мнению, это довольно неплохой вариант, ведь будут обеспечены и права граждан, и будет создан дополнительный источник получения налогов.

Вторую часть интервью читайте вскоре на сайте 24 канала.