Как совместить четырех детей и работу: откровенное интервью с министром юстиции Малюськой

Про частные суды в Украине, какой вид имеет кабинет министра юстиции, что ест и готовит министр и как удается совмещать работу с воспитанием четырех детей – читайте во второй части интервью 24 канала с министром юстиции Денисом Малюськой.

О частных судах

Вы писали о такой идее как частные суды, которые могли бы конкурировать с государственными и выносили бы некоррупционные решения.

– Частные – это такой оборот, который был использован для общественности. Речь идет об арбитраже и третейских судах. Да, они и сейчас есть, однако все они функционируют далеко от того состояния, каким бы можно было гордиться или какое бы серьезно влияло на инвестиционный климат.

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Третейские суды – это негосударственные суды, которые решают споры между гражданами или юридическими лицами Украины. В них почти нет права рассматривать какие-то серьезные дела. Все, что касается корпоративных прав, недвижимости – они рассматривать не могут. Соответственно, к ним мало кто обращается. Арбитражные суды тоже имеют немало недостатков. Сейчас у нас функционирует два арбитража. Тоже функционал ограничен, списки арбитров закрыты. Есть куда расти, если сравнивать с арбитражами в Стокгольме, в Париже, в Лондоне, в Вене. Не сравнить.

Мы планируем, что сможем помочь внедрить здесь арбитраж на уровне лучших европейских стран. Мы поможем материально. Минюст готов предоставить и помещение, и поможет обеспечить оперативное и эффективное выполнение решений такого арбитража.

Мы уже скоро начнем переговоры с иностранными арбитрами, которые могли бы здесь работать. Кроме того, мы сейчас прорабатываем точечные изменения в законодательстве, которые смогли бы позволить уже в следующем году открыть такой авторитетный арбитраж.

Как только мы продемонстрируем рынку, что у нас работают независимые и профессиональные арбитры – которые не берут взяток, - это радикально изменит ситуацию по важнейшим и громким делам, которые рассматриваются сейчас в Украине. Появится конкуренция с государственными судами. Это естественно приведет к уменьшению уровня коррупции и улучшению инвестиционного климата. Нас поддерживают и бизнес-сообщество, и наши международные партнеры.



Денис Малюська – министр юстиции

О кабинете министра юстиции

Денис, вам понравился ваш кабинет, когда впервые сюда попали?

Понравился. Единственное, что мне не понравилось – это двери. Они автоматически закрывались. А так – прекрасная комната. Немножко великовата как для меня, но значительно комфортнее чем кабинеты, которые я видел, например, на Грушевского.

Работаете за рабочим столом?

Работаю за рабочим столом. Но не слишком удобно, как для меня. Я люблю работать в горизонтальном положении – полулежа с ногами у телефонов.



"Люблю работать в горизонтальном положении", – Малюська



Зона отдыха министра юстиции

Это комната отдыха. Единственное, что я здесь делаю – обедаю. Кстати, перед интервью не успел закончить свой обед.

У вас такое правильное питание!

Готовлю самостоятельно. На всю семью.

Вы готовите?

Я. Здесь готовить не сложно. Это только каша и помидоры.



Обед Дениса Малюськи

У вас возможно есть какие-то коронные блюда?

Нет. Только каша.

А есть еще какие-то комнаты?

Есть санузел и душ.

Душ?

Душ. В общем, все что нужно министру для хорошей жизни или для хорошей работы.

О семье, отдыхе и сочетании с работой

Когда просматривала ваш фейсбук, мне ваша семья напомнила семью Кулебы – такая европейская, открытая. У вас довольно много фотографий с семьей. К слову, у вас аж четверо детей. Это, наверное, сложно?

Мегасложно, но уже нет ни одного из них, которому бы было меньше трех лет. Чем больше детей, тем больше они друг за другом следят. Старшие провожают младших, кто-то кому-то помогает с домашней работой. Сначала было крайне сложно. Сейчас немного проще. Между ними всеми разница в три года – не настолько много, чтобы им было совсем неинтересно друг с другом.



Семья Дениса Малюськи

А вы сейчас находите время, чтобы с ними общаться?

В автомобиле, когда едем из дома в школу.

Вы завозите их в школу?

Да. И самого младшего из детсада забираю я. Садик работает допоздна и он в соседнем здании. Мне как раз идеально в конце рабочего времени подходит его забрать, если нет слишком поздних совещаний.

Вы специально подобрали такой садик?

Нет-нет. Все четверо детей в этом саду учились. Я туда хожу уже 11 лет.

Вы заранее знали, что будете министром?

Нет (смеется). Не подозревал.

Как вы обычно проводите свободное время?

Свободного времени последние месяцы нет вообще.

А раньше?

По-разному. Любили путешествовать. Последний год мы часто бывали заграницей. Но на самом деле времени, чтобы собраться прям совсем-совсем вместе – крайне мало. Дети очень активные, они постоянно где-то на каких-то разнообразных занятиях, на каникулах – в лагерях. Их дома практически нет. Разве что на каких-то ивентах, днях рождения все вместе собираемся.

Малюська с женой воспитывает четверых детей

Рядом садик, дети к вам приходят на экскурсию?

Забегают. Собственно, и школа, где они учатся, тоже в квартале отсюда. Иногда случается. Охрана почему-то пропускает их – не знаю, почему. Надо будет с ними переговорить (смеется).

Но периодически сюда заскакивает какой-то ребенок с вещами своими что-то рассказать или деньги взять что-то поесть, или тяжелый рюкзак оставить. Несколько раз в неделю такое случается. Удобно на самом деле. И тоже школа не подобрана специально. С первого класса мои дети все там учатся.

Я у вас заметила очень интересные браслеты. Расскажете?

Просто браслеты.



"Мне старшая дочь недавно сплела несколько штук браслетиков", – Малюська

Не на память?

Нет, не на память. У меня четверо детей, и мы находимся на одной волне. Мне старшая дочь недавно сплела несколько штук браслетиков, я их прицеплю, возможно, где-то на выходных. Еще в них есть полезная функция. Часто на Западе, иногда у нас во время совещаний раздают разнообразные игрушки, чтобы поиграть – лишь бы руками что-то делать, чтобы ручки не ломать. А я их достаю (браслеты – 24 канал) и играю немножко.

У вас такая довольно министерская семья. Ваша жена работает заместителем министра цифровых трансформаций. Как так случилось одновременно?

Мне интересно, случалось ли такое раньше. Мы совершенно разными путями шли к своим назначениям. Более того, если мое назначение было более-менее понятным и проговореним, и в этом решении мы не сомневались, то когда речь идет о моей жене... Мы несколько недель не могли определиться. Потому что ей Михаил (Федоров – 24 канал) предложил должность, но мы понимали, что это будет крайне трудно.

Она работала до этого с командой Михаила и с его коллегами, это было ее направление. Но это отрывает обоих родителей от семьи существенно. Сложно. Но единственное, что спасает – это то, что их много. Их четверо, и они один за одним как-то умудряются следить и помогать. О самом маленьком заботятся либо бабушки, либо няни.



Малюська рассказал о том, как совмещать работу и семью

У вас перед тем, как стали министром, были совсем другие планы. Вы вообще собирались переезжать с семьей в Беларусь.

Было такое. Я, действительно, уже работал в Минске большую часть своего рабочего времени. И так, рано или поздно, ближе к осени, нужно было бы переезжать. Это было крайне сложно. Я постоянно находился в командировке. И я полностью отрывался от семьи.

Третью часть интервью читайте вскоре на сайте 24 канала.