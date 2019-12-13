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      Почему Малюська сравнивает реформы с сексом: эксклюзивно для 24 канала

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      Денис Малюська – министр юстиции / 24 канал

      О зарплате министра юстиции и реформах, сравнимых с сексом, читайте в финальной части интервью 24 канала с министром юстиции Денисом Малюськой.

      О зарплате министра юстиции

      Сколько получает министр юстиции?

      Все предыдущие месяцы было по 16 тысяч с копейками. Но вот последний месяц мы договорились о надбавках. Многие из министров получили надбавки. У меня уже примерно 29 тысяч гривен.

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      Вам достаточно такой суммы?

      Нет.

      Сколько должно быть? Спрашиваю, ведь знаю, что вы сказали: если зарплаты будет недостаточно для того, чтобы прожить, то вы не останетесь на этой должности.

      С такой низкой зарплатой, которая у меня была в первые месяцы – это 16 тысяч – по моим расчетам, мне должно хватить прожить год. У меня, слава Богу, есть с предыдущей работы нормальные сбережения: пенсионные... Это была международная организация, поэтому я не платил в местный пенсионный фонд, а в Штатах аккумулировались средства.

      А так – мои расходы стандартные ежемесячные существенно большими были. Не меньше 100 тысяч в месяц я раньше тратил. Соответственно, сейчас мы тратим меньше, пытаясь экономить. Но все равно это крайне сложно. Если зарплата не поднимется хотя бы до 80 тысяч – надолго меня не хватит. Меньше – это недолгая история трудоустройства. Четверо детей нуждаются в деньгах.


      Какие зарплаты получили другие министры за ноябрь / Инфографика 24 канала

      А что вам говорят? Вам готовы поднять зарплаты?

      Да, конечно. Есть консенсус внутри правительства. И более того, даже международные инвесторы, которые вкладывают деньги в Украину, нас постоянно об этом спрашивают. Ведь понимают: правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства.

      Мы так не работаем. Соответственно у нас нет другого выхода, кроме как повышать заработную плату. И это будет однозначно воспринято как позитивный сигнал для иностранных инвесторов. Это будет шагом, чтобы поверить, что в Украине наконец работает нормальное правительство, и есть понимание, на что они живут и как они проводят свое время.

      О реформах как сексе

      У вас довольно хорошее чувство юмора. У вас вышла статья совместно с премьер-министром, где вы сравниваете реформы с сексом. Ваши реформы, которые будете проводить, можете сравнить с сексом?

      Это хороший секс. Это однозначно. Потому что не знаю, как мои коллеги в правительстве, я получаю огромное удовольствие от того, чем я занимаюсь.


      ​Денис Малюська – министр юстиции / фото 24 канала

      Это быстрый секс?

      Многие бы хотели, чтобы он был быстрый. У нас много "друзей", которые хотят, чтобы он был мимолетный. Но на самом деле мы подойдем к этому вопросу качественно. И я думаю, что мы продержимся гораздо дольше, чем кто-либо из наших оппонентов.

      Блиц-опрос от зрителей

      Когда в Украине будет юстиция без коррупции и не на заказ?

      Можно поздравить с тем, что существенной коррупции уже нет. Существует мелкая коррупция на уровне мелких исполнителей, до которых мы еще не дотянулись. И я подозреваю, что она останется в течение нескольких лет, но это не коррупция на топовом уровне и даже не коррупция на среднем уровне.

      Когда исчезнет бесчинство в исправительных колониях? В частности, вспоминают город Бердянск.

      В Бердянске ничего особенного нет по сравнению с другими. Это вообще ужасная система, и изменится она через несколько лет. Не раньше. Это сложная инфраструктурная история. Для этого надо менять персонал, учреждения отбывания наказаний, законодательство, практики, перевоспитывать тех, кто занимается с заключенными. Это годы.

      Но из хороших новостей – это то, что мы точно понимаем, как этой цели достичь. В разрезе нескольких лет будет ощутимо существенный результат.


      "Существенной коррупции уже нет", – Малюська

      Когда будет наложен арест на украинское имущество в Крыму, которым пользуются россияне?

      А зачем его арестовывать? И так понятно, что оно наше, и что мы должны его вернуть. Любые квазиюридические действия, которые происходят с этим имуществом на временно оккупированных территориях, с точки зрения украинского законодательства не имеют никакого юридического значения.

      Как вы прокомментируете пренебрежение законом об очищении власти в отношении главы АП Андрея Богдана?

      Ой, сложная история. Много обсуждалась. Честно говоря, с того момента, когда я стал министром, этот вопрос нигде не поднимался, не обсуждался. Не дискутировался. Потому что произошла смена названия АП на ОП. Это была история, в которую были вовлечены мои предшественники. Но с точки зрения нормального функционирования аппарата, я в этой истории каких-то больших проблем не вижу. Окей, должно быть принято решение о возможности или невозможности пребывания на должности летом. Летом этот вопрос каким-то образом был урегулирован: законно, незаконно – пусть суд решает.

      Еще вас спрашивали, или вы гей, но мне кажется, что это вопрос вообще в вашей ситуации немножко неуместен.

      Нет, ждите (смеется, – 24 канал). Надо оставлять всегда же немного загадки, нельзя так взять и раскрыться. Пусть зрители догадываются.

      Стоит добавить, что у Дениса Малюськи есть жена и четверо детей. Больше о сочетании работы в Министерстве юстиции и личной жизни – читайте здесь. 

      Смотрите полное интервью с Денисом Малюськой:

       

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Коррупция Публикации Интервью Зарплата Кабинет Министров Украины Реформы Денис Малюська Бердянск Взятка
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